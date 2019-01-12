郭家耀：固投提速　利基建股

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，去年11月發改委共審批核准固定資產投資項目13個，總投資242億元(人民幣‧下同)，其中審批專案9個、核准專案4個。這些項目主要集中在高技術、交通運輸等領域。



去年國家新開工西部大開發重點工程28項，投資總規模為4,824.58億元，重點投向西部地區鐵路、公路、水利樞紐和能源等重大基礎設施建設領域。



去年首三季，發改委共審批核准固定資產投資專案147個，其中審批117個、核准30個，總投資6,977億元。從發改委的資料來看，固定資產投資自第3季度以來出現明顯增長態勢。去年首三季度發改委審批核准的固定資產投資項目金額是第2季度的4.8倍，是第1季度的2.6倍。



去年發布的《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》明確表示，重點推進一批國際樞紐機場和中西部支線機場新建、遷建、改擴建專案前期工作，力爭盡早啟動建設，提升國際樞紐機場競爭力，擴大中西部地區航空運輸覆蓋範圍。



此外，《意見》還針對鐵路建設提出，以中西部為重點，加快推進高速鐵路「八縱八橫」主通道專案，拓展區域鐵路連接線，進一步完善鐵路骨幹網絡。加快推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區城際鐵路規劃建設。



基建專案的工程規模大及所需技術複雜，行業門檻較高。因此，基建行業的市場集中度非常高，央企佔據大多數市場份額，且近年市場佔有率仍在逐步提升，去年上市公司央企市佔率最高曾達到84.87%，今年基建投資相信會是政策重點，未來新專案將陸續開工建設，具央企背景的基建龍頭有望最為受惠。



中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀(作者為註冊持牌人士，本人及客戶沒持有上述股份)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

