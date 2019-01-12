歐股收市微跌　英廉航Flybe暴跌77%

歐股收市微跌。英國富時100指數收報6,918點，跌24點或0.36%；法國CAC指數收報4,781點，跌24點或0.51%；德國DAX指數收報10,887點，跌34點或0.31%。



個股方面，有傳吉利控股減持其手上德國車廠戴姆勒的股份，吉利隨即指為謠傳，但戴姆勒股價全日仍跌0.78%。



法國水泥供應商Lafargeholcim獲美國銀行上調評級至「買入」，其股價升1.42%。



英國廉航公司Flybe股價暴跌逾77%；此前傳該公司會被維珍大西洋航空公司收購。



另外，德國11月工業產值意外重挫，2018年底經濟面臨技術性衰退風險，德國經濟部長阿爾特邁爾表示，英鎊疲軟損害了出口商利益。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

