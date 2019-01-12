美股收市：三大指數微跌　惟全星期齊漲逾2%

美國股市周五窄幅向下。道指收報23,995點，跌5點或0.03%；標指收報2,596點，跌少於1點；納指收報6,971點，跌14點或0.21%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升約2.4%、2.54%和3.45%。



美國政府局部停擺已經持續了21天，美國國會參議院因周末即將到來而休會，意味着國會關於政府融資法案的僵局將持續下去，聯邦政府關門的持續天數勢創歷史紀錄最長。



總統特朗普周四到美墨邊境視察前，重申如果國會不遂其願通過56億美元的美墨邊境圍牆預算，便可能頒布緊急狀態令



對於後市，Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee表示，去年第四季美股遭到拋售並不足為懼，猶如「中年危機」，料有望推動股市進一步上漲，估計今年美股標指將升至2,835點，潛在升幅達13%。



不過，Quadratic資本首席投資主管Nancy Davis認為，未來一段時間市場波動將會持續增加，並會趨向成為常態。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)的兩家內地經銷售調低iPhone XR售價，與此同時，外媒報道，Apple今年計劃推出3款新iPhone。Apple股價全日跌0.98%，收報152.29美元。



高盛下調連鎖咖啡店星巴克的投資評級，由「買入」降至「中性」，目標價亦由75美元削至68美元，原因是擔心它步蘋果公司後塵，業務受中國經濟放緩的影響。星巴克股價收市下跌0.72%。



反觀，網絡電視Netflix獲瑞銀調高投資評級，由「中性」上調至「買入」，目標價亦由400美元調升至410美元，理由是該公司的內容陣容強勁，以及穩健的用戶增長，市場亦更理解公司面臨的挑戰。Netflix股價周五收報337.59美元，升3.98%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

