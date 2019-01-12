1周10大銀行新聞：港年內或難加息？

1周10大銀行新聞如下：

1.中國經濟恐29年最弱

中美貿易摩擦，以及信貸需求放緩等不明朗因素，今年將繼續困擾中國經濟。三大國際信貸評級機構標普、惠譽及穆迪均預期，中國刺激經濟措施難擋增長放緩。其中，穆迪最為悲觀，預料今年及明年中國經濟的增速放緩至只有6%，為1990年以來最低增長率，又指其經濟決策失誤風險增加。



2.港元軟 隔夜拆息低見0.2

港元拆息周五(1月11日)再度全線下跌，當中隔夜拆息低見0.2厘，反映銀行間借貸成本顯著下降，而港元匯價亦明顯轉弱，兌每美元低見7.8420。消息透露，香港金融管理局近日於銀行同業市場拆出港元。



3.市場波動 港年內或難加息

近期美國聯儲局加息立場軟化，取態愈趨鴿派，銀行界對港美息口走勢預測隨之降溫，紛調低今年加息預測。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指，今年香港銀行不會再度調高最優惠利率(P)。



4.銀行貸款恐續放慢

今年香港銀行公會主席行由渣打銀行(香港)輪任，首次以銀公主席身份接受訪問的禤惠儀表示，今年香港面對不明朗外圍環境衝擊，實難獨善其身，即使銀行提前與企業客戶商討新融資安排，惟信貸前景未見樂觀，預期今年整體貸款僅錄低單位數增長。



5.轉數快交易額上月增逾12%

香港金融管理局於去年9月底推出「轉數快」以來，處理的交易量持續增加。香港銀行同業結算公司資料顯示，2018年12月「轉數快」合共處理485.98億元交易，按月增加12.81%，每日交易金額達15.67億元。



6.買500萬樓或可按九成

政府研究調整按揭成數讓市民「上車」，按揭代理普遍估計即使落實，可能限於首次置業及自住用途的市民，樓價為600萬或以下單位，按揭成數上限可望由六成放寬至七成，惟此舉易刺激樓價飆升，料最快或於今年下半年才出台。



7.人民幣創13年最大單周升幅

中美貿易談判有新進展，同時美國聯儲局繼續「放鴿」，美元匯價持續疲弱，人民幣周五(1月11日)急漲超過340點子，兌美元高見6.7523。全周計，人民幣累漲1.72%，創13年半來最大單周漲幅。不過，有經濟師認為，即使人民幣短期內能保持漲勢，但市場過度樂觀，由於人民銀行或再度「放水」刺激經濟，年內人民幣續有機會跌穿「七算」。



8.中國外儲年跌672億美元 力守3萬億關

中國外匯儲備連續2個月錄得上升，2018年12月的外儲規模達30,727億美元，按月增加110億美元，勝市場預期，惟全年計則下跌672億美元。經濟師認為，中國人民銀行今年會多招齊發，將會力保外儲企穩3萬億美元的重要心理關口。



9.內銀股目標價遭劈11%

經濟及貿易前景不明朗，影響市場對中資銀行投資信心。摩根士丹利指，儘管內地銀行今年資產質素可望保持穩定，但相信淨息差受壓，狠削內銀股平均目標價11%。



10.世銀調低內地經濟預測

環球經濟增長引擎失去動力，世界銀行遂下調2019年全球及中國經濟增長預測，指若中美雙方將所有正考慮的關稅措施付諸行動，將影響高達百分之五的全球貿易總量，更警告經濟下行風險正在升溫。

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