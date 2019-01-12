新盤部署：中原指天鑽有約20組客擬購2伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天鑽開售486伙，該行首個報到時段出席率約6成，有15至20組客人有意認購2伙，預計項目能即日沽清，若發展商加價克制，幅度維持約5%內，相信可農曆新年前可售出約千伙單位。



他又指，1月市況明顯轉好，多個新盤接連於農曆新年前推出，預計一手交投可錄約2,000宗，較上月的1,750宗增近15%，二手方面，入市氣氛亦有改善，市場上呈價跌量升現象，預計全月錄約3,000宗。



陳亦預計，樓價於首季仍會下調整約5%，屬於合理調整幅度，而昨日市區另一新盤貼市開價，料會輕微分薄上車客源，但相信對今天揀樓影響約只在一成以內。

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