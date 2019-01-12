1周10大科技新聞：三星摺芒手機Galaxy F將登場？

1周10大科技新聞如下：

1.果粉留意！傳今年將有3款新iPhone登場

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)計劃於今年稍後推出3款新iPhone，包括iPhone XR的後繼機種。消息人士指，3款新機將配備新相機功能，高階版本會附有3鏡頭的相機，低階則會有雙鏡頭相機。同時，Apple考慮自2020年起，所有手機棄用液晶顯示器(LCD)，全數採用色彩較鮮艷的有機發光二極體(OLED)顯示器。



與此同時，iPhone降價持續發酵。周五(1月11日)有內媒報道，內地電商平台天貓、蘇寧、京東紛紛下調iPhone售價，減幅最多達1,500元人民幣。



2.盡地一煲？三星Galaxy F內置雙電池 容量巨

外媒報道，為重振智能手機銷量，三星可謂花盡心思，例如今年旗艦智能手機之一的摺芒手機Galaxy F，屏幕翻轉的每一面都設有3,100mAh的電池，與即將發布的Galaxy S10 Lite或Galaxy S10 E的電池容量相同。



報道並指，Galaxy S10的5G版本將內置5,000mAh大電池，可能與即將推出的Galaxy M20和M30手機電池相同，以保持低生產成本。



三星的Galaxy新品發布會將於2月20日於舉行，將發布Galaxy S10系列和Galaxy F新機。



3.小米推副線品牌紅米 999人仔起錶硬撼榮耀

內媒報道，小米集團(01810)旗下獨立品牌紅米(Redmi)發布第一款手機Redmi Note 7，後置4,800萬雙鏡頭，搭載2.2GHz高通驍龍660 AIE處理器，售價僅999元人民幣起，競爭對手直指華為旗下品牌榮耀(Honor)。



該手機是紅米品牌戰略的首款機型，採用6.3吋2.5D水滴全面屏，背面是2.5D玻璃。價格方面，紅米Note 7的3GB+32GB售價999元人民幣，4GB+64GB售價1,199元人民幣，6GB+64GB售價1,399元人民幣。



4.全球個人電腦出貨量連跌7年

國際調研機構Gartner公布，去年第4季全球個人電腦(PC)總出貨量6,860萬部，按年跌4.3%。在智能手機和平板電腦的競爭下，PC出貨量連續7年下滑， Gartner預估，去年PC出貨量總計2.594億部，按年跌1.3%。



在去季，聯想仍居全球PC出貨量第一，出貨量1,663萬部，市佔率24.2%；惠普排名第二，市佔率跌4.4%至22.4%；戴爾出貨量增長1.4%至15.9%，依舊排名第三。蘋果公司(Apple Inc.)依然排在第4位，季內全球出貨量490萬部，低於2017年第4季的510萬部。



5.罐裝大米主攻90後 年收入3億人幣

內媒報道，以品牌化罐裝大米作招來，主攻90後年輕消費者的內地初創企業「龍米」，近日剛完成3,000萬元人民幣的Pre-A輪融資。



龍米成立於2015年，最大特色是罐裝大米，該公司聲稱利用充氮鎖鮮技術，把大米裝在易拉罐中售賣。創辦人兼CEO姜豐表示，去年龍米的年營收超過3億元人民幣，累計用戶近百萬，重複購買率逾30%。



6.港產獨角獸商湯 日本AI自動駕駛公園落成

港產獨角獸公司(估值為10億美元以上)商湯科技，於日本茨城縣常總市的專用AI(人工智能)自動駕駛汽車研發基地落成，並獲命名為「AI自動駕駛公園」，測試自動駕駛車輛。



上述AI自動駕駛公園距離東京約50公里，鄰近日本科學研究中心築波科學城。基地前身是一所市營駕駛學校，改建成試驗場地。基地將對外開放，當地居民將有機會親身感受自動駕駛技術。



7.內地AI職位100人爭1個位！

內媒報道，今年AI大廠的AI算法職位為100：1(100人爭1個位)絕不稀奇。內地3大互聯網巨頭BAT、短視訊App抖音母公司字節跳動的AI算法職位競爭更異常激烈。據悉，內地科企的人工智能工種首年月薪平均達1.5萬元人民幣，每年有16個月糧，相當於年薪24萬元人民幣。有些企業更提供每年22個月糧，相當於年薪33萬元人民幣。



8.抖音母企推新App「抖信」？欲挑戰微信地位

內媒報道，熱門短視訊App抖音(海外版為Tik Tok)的母公司字節跳動將舉行產品發布會，消息指，其將推出「抖信」探索視訊社交的產品，長期有望挑戰騰訊(00700)旗下的微信。



9.銷量年年跌 哈利首款電動電單車8月開售救亡

外媒報道，美國著名電單車品牌Harley Davidson(哈利)計劃推出品牌首款的電動電單車，預售時間為今年8月，不包括稅售價29,799美元(約23.2萬港元)。



哈利近年銷量持續下滑，2017年全球銷量跌7%，僅賣出24.1萬輛，連續3年萎縮，預期2018年會持續下跌。為挽回劣勢，哈利將重心放在即將投產的電動電單車，希望吸引年輕騎士。



10.貝爾展示「空中的士」Nexus 可坐5人

全球最主要直升機和傾轉翼飛行器製造商之一的貝爾(Bell)，在國際國際消費電子產品展覽展示其研發的「空中的士」。據工作人員介紹，貝爾Nexus有望在2025年前後亮相。



該空中的士命名Nexus，是一款垂直起降(VTOL)的混合動力「空中的士」，採用貝爾的傾轉旋翼設計，搭載多部可傾轉窩輪風扇引擎，具長續航和載重能力，能運載5人，載重能力達600磅。

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