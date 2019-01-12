方星海：料今年外資流入A股規模進一步增加

內媒報道，中證監副主席方星海出席論壇表示，今年外資流入A股規模會進一步增加，6,000億元人民幣的規模可以預期；這與MSCI未來有望將A股在其全球基準指數中的權重由5%提高至20%，以及A股將納入富時、道瓊斯指數等有關。



他指，將更努力繼續大量引進國際中長期資金進入中國股市，包括期貨市場。對於A股有新股在首日掛牌飆升逾40%、但沒有交易量，方稱，這樣的價格是虛幻及不準確，要研究首日升停板，個人認為應該取消。



方說，資本市場有韌性最重要一點就是定價合理，無論是期貨或現貨市場，好友、淡友都要給予充分手段、足夠依據，價格不是監管部門說的，一定要有各種手段工具，讓市場充分博弈，這樣定下來的價格才合理；A股現在各種工具都很少，所以中證監會推出一些雙方都可以用的工具。

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