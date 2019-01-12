美聯：去年夾屋二手註冊量創15年新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，2018年二手夾屋註冊量錄116宗，按年跌約10.1%，並創2003年後的15年新低。



去年整體二手住宅(包括公私營)註冊量按年跌約4%，數字反映二手夾屋交投表現相對失色。



該中心高級經理張蓓蕾指出，去年二手註冊量最多的夾屋屋苑為葵涌浩景臺，錄27宗，按年減少約18.2%；其次為將軍澳叠翠軒，錄22宗，按年增約4.8%；交投佔第3位是鴨脷洲悅海華庭，按年升約63.6%至18宗；何文田欣圖軒以12宗位列第4位)。



按成交額計算，逾600萬至800萬港元佔最多，達65宗，佔比約56%；600萬元或以下則錄27宗，佔比約23.3%；逾800萬元錄24宗，佔比約20.7%。

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