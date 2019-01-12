科技商機：美甲打印機錢途無限　趕絕人手美甲？

外媒報道，去年12月日本一部名為PriNail的迷你便捷美甲打印機推出市場，女士們只要用手機APP選好美甲圖案，手指放在打印機的打印口，就能打印出美甲圖案。



除了方便，打印速度更加快到無倫，每隻手指只要10秒就能打印出一個美甲圖案。即是說，打印10隻手指的美甲圖案唔使2分鐘。現時，美甲圖案款式共有300款可供選擇。



除了打印到指甲的照片畫質佳外，卸甲也超方便，用卸甲棉沾水擦拭就能卸掉。之不過，如深圳羅湖商業城林立的美甲店豈不是要執笠？



據日本生產商小泉成器株式會社發言人平野文則表示，這部美甲打印機售價5.5萬日圓(約3,987港元)，除了家庭主婦或女性上班族外，其目標客戶還包括全日本超過2.5萬間美甲沙龍。

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