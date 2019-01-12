股市仲有得升？異象話...

受到美股帶挈，港股本周日日升，後市會怎樣？異象預示美股仍有上升空間，或許港股能繼續受惠...



【異象：超準「牛熊指標」亦預言樂觀至4月】

美銀美林本周表示，該行自研、並且預測非常準確的「牛熊指標」最近跌至1.8，進入「極端熊市」水平，為股市「買入信號」。該行首席投資策略師Michael Hartnett稱，這是自2016年6月英國公投脫歐以來，首次觸發風險資產「買入信號」。(本文附圖一)



這指標於2000年面世，一向較為準確，上次在2018年1月30日發出「沽售信號」，結果環球股市在2月就上演大冧市，一直跌至年底。



如今則出現「買入信號」，為2000年以來第16次，上次是2016年6月後，股市確實步入升浪，直至2018年1月。根據往績，一旦出現「買入信號」，全球股市在之後的3個月平均升6.1%左右，即目前仍有上升空間，亦符合早前異象「樂觀至4月」的預期。



【異象：股市最少「平安」到2月初】

除了牛熊指標，再有指標預示，美國股市經歷2018年第4季黑暗的一季後，有機會短期內反彈最少一成，並最少樂觀至2月初。信號來自俗稱「黑天鵝指數」的偏斜指數(CBOE Skew Index)。



該指數於上周五(1月4日)大幅回落至111.44點，為2014年10月以來最低，該水平亦是2009年4月及7月的低位。(本文附圖二)



根據往績，如此低的水平預示着未來30日股市或平安度過，即市場預期直至2月初仍是安全，並隨時上演較大型的反彈浪。回顧無論是2014年10月、抑或2009年4月及7月，均是標指打底階段，之後數月內反彈幅度皆達一成以上，才再出現調整。若往績正確，美股或許會實現「一月效應」，全球股市都會跟升。



該指數是用來量度投資者買入認沽期權的活躍程度，通常是未來30日，數值愈高就愈反映投資者情緒緊張，反之亦然。



【異象：股市勁似1950年代？】

上述異象仍是片面？市場研究公司Renaissance Macro Research董事長兼首席技術分析師Jeff deGraaf本周發表了一幅圖！反映美股過去12個月的走勢與1956至10月至1957年10月極似。一旦如此，後市將「升到你唔信」。



他指出，美股過去445日的走勢與1956至1957年很似，關連度達0.86(即相似程度達86%)，尤其是去年第4季股市累挫近兩成，與當年累瀉21.47%雷同。不過，接下來股市經歷了大約3個月調整期後，就出現升市，歷時337日，由1957年10月低位升到1961年12月，累積升幅達86%！若兩者走勢繼續類近，或預示美股在今年首季「打底」後，升浪將持續至年底。(本文附圖三)



他表示，圖表確實有趣，而且提供了往後可能出現的走勢，但絕不能作準，只供參考。



【重量級專家：2019年冇衰退冇股災】

覺得異象僅得啖笑？或許可參考華爾行重量級銀行家、專家、前高官的意見。



●影子總統

被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)本周直言市場過悲了！他說：「在我的角度而言，消費者仍然樂觀，花費會持續增加，因他們的職位穩固及工資正在上升，未見到他們拖欠消費貸款。我認為美國經濟在2019年依然會增長，市場負面情緒在未來某時點會逆轉過來。」



●QE之父

被稱為「量化寬鬆(QE)之父」、美國聯儲局前主席伯南克亦直言，不擔心近期美國股市大跌，甚至不感到驚訝。他又駁斥市場有關現時似要發生金融危機的說法是危言聳聽。他說：「10年前的經驗表明，現在肯定沒有看到那種風險。儘管存在貿易戰和其他風險，但市場仍能長期保持良性狀態，是非常令人驚訝的。」



●私募大佬

獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團資深投資組合策略師Joe Zidle更呼籲，投資者別放棄2019年，股市或許醞釀着大幅反彈！他說：「目前是買入良機，經濟未處於衰退環境，我們認為美國標指今年有機會升15%。」他相信中美貿易戰會在今年首季解決，成為今年股市升市的最重要因素。



【大摩奇準分析員：「滾動型熊市」已結束】

上述專家「估市」欠往績？以下有一位近年測市奇準的專家。摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周轉軚，預期美股由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，原因是從估值、市場情緒，以及倉位布局來看，股市已沒有像過去一年那麼悲觀，但由於市場負面新聞正不斷湧現，預計短期內難望大幅回升。



他指出，股市有3大關鍵需要克服：



1、技術走勢被嚴重破壞，突破阻力位需時

2、在聯儲局真正暫停加息和/或「縮表」前，標指很難升穿2,600至2,650點，就算升穿，也難以長期企穩該水平以上

3、過去6個月市場擔心的負面新聞才剛開始出現，在製造業PMI疲弱和蘋果公司預警收入下跌後，未來幾個月或會有更多意料之外的負面信息。



他重申，標指目標是2,750點，未來一年會是大型上落市，波幅介乎2,400至3,000點之間。



回顧他近年測市的確準繩，例如2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



他對「滾動型熊市」的界定是股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「慢熊」。由2018年1月至今剛好接近12個月。



除了去年，他近年測市準繩的戰績包括2017年4月預期，股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」的華爾街分析員。



【摩通神級分析員：股市反彈僅開始 因散戶唔信】

除了大摩，摩通亦有位「神級」分析員。由於分析大部分準確，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周表示，預期美國股市大型反彈浪只是開始，因散戶未進場。



他說：「一般而言，散戶投資者趨向於市場亢奮時買入，恐慌時沽貨，目前正是這樣。」他指出，根據往績，當互惠基金(可簡單理解為較多散戶參與的基金)出現資金大量流出後，就是入場買貨的機會，能賺錢的機會亦是最高。另一方面，亦要觀察退休基金(俗稱「養老金」)行動，因它們是最保守的基金，要時常平衡投資組合，一旦出現大量資金流入股票，反映它們發現投資組合之中，股票回報率將上升。



摩通根據上述兩種基金近期的表現得出結論，就是互惠基金出現資金流出，而退休基金買入情緒高漲，力度更類似1998年、2002年，以及2008年，當年亦是股市近見底的時候。



因此，科拉諾維奇表示，對於不做槓桿、不易受股市波動影響的投資者來說，目前是入市時機。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/