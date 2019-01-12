發改委：去年內地GDP增長6.5%目標可達

國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆出席論壇時表示，2018年，國內生產總值(GDP)增長6.5%左右的預期目標，能夠實現，相當於約8萬億元人民幣的增量。



2019年，內地將繼續促進經濟健康持續發展，鞏固「三去一降一補」(即去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板)等重點任務，進一步擴大金融領域開放程度。



他解釋，從第1至3季度數據看，全國居民人均可支配收入按年實際增長6.6%，人均居民收入增長跑贏人均GDP的增長。2018年全年貨物進出口預計超過30萬億元人民幣，增長速度接近10%，或超過10%。表明反對貿易保護主義，單邊主義取得積極成果。



另外，國務院參事夏斌稱，2019年經濟和金融形勢發展有了新變化，而且變中有憂，尤其民營資本安全感不足，令微觀經濟活力不足。

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