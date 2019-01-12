新盤部署：逸瓏灣8上載樓書　兩房戶面積490方呎起

信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8已獲批預售樓花同意書，剛上載樓書，項目提供528伙，實用面積由490至1,740方呎。



該盤主打的三房戶提供260伙，佔整體50%，面積由677至859方呎；兩房戶提供183伙，佔整體34%，面積490至595方呎。至於四房戶面積由1,007至1,238方呎，特色戶面積由490至1,740方呎，分別有41及44伙。



該公司營業部聯席董事田兆源表示，樓盤示範單位設於奧海城2期商場，周日(1月13日)將正式開放示範單位。項目位置毗鄰香港科學園，為逸瓏豪宅系列之壓軸項目，預期將甚受市場追捧。自去年底開始，多個新盤開售反應十分理想，反映買家對樓市有信心。

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