投資動向：人行鬆銀根　點炒國策股？

新年首周，即傳來中國人民銀行宣布將銀行存款準備金率下調一個百分點，「放水」1.5萬億元人民幣救市！貨幣政策趨向寬鬆之下，今日就與大家剖析國策股的受惠程度有多高。



面對製造業疲弱及消費信心下降，加上臨近歲晚，年尾消費旺季恐不旺場，故人行在1月4日宣布開閘「放水」。但有別於去年多次定向降準的做法，今次是全面降準，以向經濟釋放1.5萬億元人民幣，即使撇除置換首季到期的中期借貸便利(MLF)約7,000億元人民幣，今次降準向市場淨注入8,000億元人民幣流動性，雖未至於扭轉乾坤，但至少是採取措施確保春節臨近市場不會出亂子。



雖然中美上周就貿易問題展開談判，盛傳月底中方官員亦會赴美繼續商談，反映雙方都有誠意，惟最終即使談判達成共識，亦意味中國要加大開放市場力度，外來競爭加劇，令企業更難維生。因此要有心理準備，上半年內地或尚會有放寬貨幣政策的措施出台，能受惠相關措施的中資股份，表現有望跑贏大市。



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●內銀股：不宜沾手地區細銀行

麥格理發表的研究報告預計，人行每降準１個百分點，便可提升今年內銀股每股盈利1.3至2.3個百分點。惟撇除首季MLF到期置換的因素，料實際帶動的百分比僅0.7至1.1個百分點。



當然，需要留意的是，經濟增長放緩，將壓抑貸款需求。政府雖致力支持中小企發展，穩定民營經濟需求，惟成效仍有待觀察，反而引起市場對內銀貸款質素的憂慮。



單次降準的刺激，能否抵銷經濟滑坡對貸款業務需求及呆壞帳比率上升的挑戰，仍有待觀察，相關因素亦令內銀股估值添上一定的風險溢價。



站在風險管控角度，並不建議沾手地區性的銀行，集中焦點在兩隻大型內銀──建設銀行(00939)及工商銀行(01398)即可。兩行現息率同樣超過五厘，估值處低水平。作為參考，首季建行股價波幅料在6至7元水平上落，可在此區間炒上落。工行股價波幅則在5至6元區域，其估值低企，首季留意在波幅區下限小注博反彈未嘗不可，惟想中線押大注，則建議等首季尾公布年度業績後再作部署。



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●內房股：高負債公司避之則吉

首先，貨幣政策趨向寬鬆，有利於內房銷售和融資；第二，今次降準顯示中央的貨幣政策已由重視「穩健」轉變為要配合穩經濟應急為先，意味年內有需要的話，人行或會再出手「放水」撐市，這對債務普遍高企的內房行業，或可帶來一個喘息的機會。



近月，內地部分地方傳來放寬調控政策的消息，似乎是官方有意測試市場反應。若首季內地經濟增長下滑的速度較預期快，次季當局鬆綁部分城市房地產調控措施存在可能性。建議從有國資背景的大型內房股入手，如中國海外(00688)及華潤置地(01109)，其他民企背景又或是債台高築的內房股，還是敬而遠之為妙。



另外，政府高層明言，今年9月前會發放逾萬億元人民幣地方債，勢必有助地方政府啟動基建項目，基建股料可受惠。



基建股之中，屬強勢的有中國鐵建(01186)及中國中車(01766)，兩者股價已由去年7月低位回升三至四成，若每次回吐至50日線，都可以留意博反彈的機會。



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●券商股：睇「兩融」數據捉路

滬綜指在新年首周曾低見2,440點，惟即日已收復2,500點心理關口。但其走勢尚未穩定，是否可以雙底回升仍須觀察。不過，今年三家國際指數公司將會調高或新納入A股於國際指數系列，理論上有助吸引海外新錢流入A股。短線降準亦有助改善市場流動性，令A股回穩。



往後A股能否持續穩步上揚，除了要觀察股市成交外，還需留意券商的「兩融」數據。即從投資者對融資融券的需求，衡量投資氣氛的冷熱。去年A股的跌市，伴隨的正正是兩融餘額跌跌不休。只有掌握到資金的取向，才能真正捕捉到股市轉勢的契機。



券商股中，首選中金公司(03908)，公司不但經營股票業務，還有投行業務。隨着引入騰訊控股(00700)作為戰略投資者，加上內地居民對理財需求上升，以及上半年科創板推出，帶動股市一級需求，中金長線「有買貴冇買錯」。

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●5G概念：增長勁伺機買貨

中美貿易戰無損內地推進5G發展的決心，5G概念股絕對是值得押注的國策股類。

在板塊當中，三隻主打股份分別為中興通訊(00763)、中國鐵塔(00788)及京信通信(02342)。其中，中興的海外業務如今已回復正常，雖不排除往後仍會受到掣肘，但內地推動5G發展，勢帶動相關設備產品需求，增長潛力值得關注。暫看股價短線較大阻力在18元關，回吐宜守14.2元。



中國鐵塔上季表現亮麗，惟近日股價未能隨大市回升，更在高位遇獲利回吐。不過，相信消化獲利沽盤後，股價或再展強勢，可留意中線建倉機會目標在1.8元，穿1.35元止蝕。至於京信通訊，今年以來股價由1.2元水平，曾升至近日逾1.6元，較理想是等候1.4至1.5元水平收集，中線目標睇2元，穿1.3元止蝕。

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●家電股：順勢分階段部署

內地經濟不景，製造業備受貿易戰衝擊。除了在貸款政策方面，要向中小企業傾斜之外，發改委官員透露，將出台穩定汽車、家電等熱點品消費的措施，亦是透過以財政補貼方法，間接達到穩定就業和消費的目標。



中金研究報告認為，如果是以舊換新，彩電、洗衣機、冰箱及空調等產品將受惠，料板塊首階段二線公司反彈較強，而第二階段是當政策實施並反映在企業業績上，龍頭長線的表現會更強。順國策而行，投資者不妨留意相關概念股，首選海爾電器(01169)及海信家電(00921)，可待短線回吐至100日線附近分注作中線收集。



東方產經專欄作者 錢修

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