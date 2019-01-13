東方日報B2：大埔新盤天鑽首輪486伙幾掃清

發展商趕農曆新年前搶客，新盤魚貫登場。其中，今年首個大型新盤、中國海外發展(00688)旗下的大埔天鑽，周六(1月12日)開售486伙，結果即日已接近沽清，發展商並即晚加推162伙，折實平均呎價約1.3萬元。同區的信和置業(00083)逸瓏灣8，周六亦突擊上載樓書，並火速於周日(1月13日)開放示範單位。



天鑽的準買家周六早上8時起報到，並於9時起揀樓，高峰時期有逾百人排隊等候，氣氛熱鬧。中國海外地產董事總經理游偉光表示，該盤開售兩個多小時，已有約一百伙獲揀選，反應十分熱烈。市場消息指，截至周六晚，該盤約470個單位已獲買家認購，佔可供發售單位逾96%。



該盤首張價單推出324伙，買家可享最高18.5%總折扣，折實平均呎價約12,800元，入場一房戶售價為438.8萬元。該盤於上周四截止接受認購，共錄逾7,500張入票登記，超額認購14倍。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天鑽首批銷情理想，若發展商加推時的加價幅度能維持5%內，新春前可望售約千伙。他又指，1月市況明顯轉好，發展商接連推盤，預計本月一手交投可達約2,000宗，較上月增近15%。



天鑽銷情熾熱，同區樓盤亦立即部署，務求趕在新春前出場搶客。信和置業周六突然將旗下大埔白石角逸瓏灣8的樓書上網，並公布於周日開放位於奧海城的示範單位。該盤提供528伙，實用面積由490至1,740方呎，主打677至859方呎的三房戶，佔整體50%；至於面積由490至595方呎的兩房戶，亦佔整體34%。



至於今年首個推出的市區新盤、新鴻基地產(00016)旗下的馬頭角Downtown 38，周六首日認購及開放示範單位。中午時已有近百名睇樓客於觀塘售樓處外的行人天橋上等候；而據市場消息，該盤首日即收約300票，超額認購約5倍。



項目首張價單推出50伙，折實平均呎價17,288元。入場單位折實售價495.49萬元，折實呎價16,035元。



另方面，屯門The Carmel亦繼續開放示範單位。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，自上周三至周六止已累積錄4,000參觀人次，客源主要來自荃灣及青山公路一帶，亦有部分來自港島區，未來將考慮加推項目洋房。

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