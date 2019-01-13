鄺民彬：大市現階段短炒為主

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，在多重利好消息帶動下，上周港股重上26,000點。不過，於春節前，內地的資金均較為緊張，降準而釋放出來的8,000億元人民幣資金只能彌補新年前的缺口，對刺激經濟作用有限。



另外，中國去年12月的居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)數據均低於預期，分別創半年及逾兩年低位，數據回落或深化市場對通縮的憂慮，除有機會影響未來的就業表現外，對企業盈利及經濟增長均有負面影響，投資市場仍難過分樂觀。



內地汽車銷售出現持續滑落情況，吉利汽車(00175)及東風集團(00489)的12月銷售均錄得同比回落，而全年計，除吉汽銷售不達標外，長城汽車(02333)及東風的銷量更遜於2017年。根據乘聯會數據，2018年廣義乘用車零售銷量按年減6%，為逾20年以來首次下跌。



不過，國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將訂定及推出促進汽車等熱點產品消費的措施，參照過去汽車下鄉政策，均為行業帶來支持，當中中低端汽車的需求則有望先行受惠。由於近期行業累積調整幅度較深，料短線具反彈空間。



港股近日由低位顯著反彈，收復多條平均線，同時，恒指波幅指數亦明顯回落，反映市場的避險情緒有所降溫。不過，市場繼續關注環球經濟增長及企業盈利前景，加上英國脫歐方案將表決，或影響資金流入風險市場。



雖然中美貿易關係有望改善，惟兩國的立場具較大差異，並不容易尋求滿意方案，料貿易戰短期難徹底解決，現階段只宜短線操作，料恒指續於26,000至27,000點之間上落。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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