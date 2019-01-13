趙文傑：市場潛在風險逐樣數

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，2019年開局，金融市場持續去年之勢表現波動。就港股而言，恒指於首個交易日便大瀉逾700點，正當大家以為港股再繼續尋底之際，恒指隨後又反彈數個交易日，重返兩萬六點樓上，可見今年又將是大風大浪的一年。藉此機會，筆者希望簡單檢閱今年市場的潛在風險，好讓大家作好準備。



一、中美貿易戰的進展。雖然兩國剛結束今年的首個面談，但要於3月1日前達成一個雙方都滿意的協議應為困難。主要是美國要求的結構性改革，尤其關於國企，對中國政府而言應難以接受。其次，貿易協商普遍是繁複及漫長，可長達數年至十年以上，譬如中澳自由貿易協定和加拿大與歐盟的貿易協定。



二、英國脫歐。目前正陷入一個困局，英國首相文翠珊仍未贏取議會支持其脫歐方案。於最近一項調查中，有59%受訪保守黨成員反對文翠珊的方案。雖然她正尋求歐盟讓步，令脫歐方案對議會更吸引，但硬脫歐仍是一個可能出現的結果，這將引致經濟和政治上的混亂。



三、中國經濟前景。人民銀行宣布降準1個百分點，國家領導人亦就經濟放慢的憂慮，要求銀行實施政策支持中小民企融資。若是次降準能幫助到中小民企，預期中國經濟放緩將受控。然而，一旦資金未有如願到位中小企，而流到房地產或股市，前景將備受考驗。



四、美國企業盈利及經濟。一些大型企業如蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、FedEx和美光近期均下調盈利預測，白宮經濟顧問預料將有更多的企業下調，印證美國以至全球經濟正在減慢。如果企業沒有提升盈利前景的板斧，現時估值將難以維持，股價持續面對下行壓力。近日，美國十年期和兩年期國債孳息差距收窄至2007年6月以來最低，或標誌衰退將臨。



同時，最近有不祥的信號出現。日圓於短時間內抽升，由去年12月26日至1月3日的五個交易日內上升逾6%。日圓抽升通常歸咎於投資者對避險資產的需求，歷史上，這情況亦標示環球金融市場將愈趨緊張。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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