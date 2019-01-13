鄺紫珊：多重資產配置　抵禦波動市

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入新一年，投資氣氛仍然陰晴不定，市況大幅上落已成為今年的格局，也增加了入市難度。投資者今年的首要課題，是如何做好市場的波動管理及風險管理。



全球經濟很可能已進入強弩之末的景氣，市場投資情緒也變得敏感，每當稍有不利消息傳出，投資信心即動搖，隨時會引發市場的劇烈反應。故現階段投資布局應以均衡配置為考慮，建議持有多元資產配置，透過分散布局去加強抗震力，避險之餘也能兼顧收益及投資機遇。



回顧2017年股市的平穩上升表現，2018年股市更可謂風高浪急，不論是成熟市場或新興市場，其單日升跌幅度超過1%的交易日，達45天及76天，其中成熟市場，在12月份就有10天單日升跌幅是超過1%。故全球股市的關連性已不斷提高，很難有一個金融市場可置身事外。



國際變數仍多，當中包括中美貿易戰的後續影響有多深遠、美國政府停擺僵局維持多久以及英國脫歐的不確定因素等，均對市場產生影響，預期今年仍將延續去年的波動格局。雖然眾多不確定因素仍然存在，但很多不利市場的因素已陸續提前反映，故預期今年的震盪幅度可望收斂。



就對抗波動風險，投資者最佳方法宜分散投資。由於今年市場仍舊震盪，多重資產配置策略仍是投資上策，透過分散布局減低投資組合波動。建議以收益及風控為考慮兼顧的股債組合，可考慮吸納具市場潛力且價格已調整不少的股份，並配置一些可換股債及高收益債等資產，這有助掌握資產增值機會，並強化投資組合收益及抗震能力。

