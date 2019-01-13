鄭勤龍：汽車板塊難復當年勇

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，自千禧年後，中國汽車業步入了高速的發展與增長，現在汽車的保有量已是全球第二大。不過，隨住中美貿易摩擦的影響，中國汽車市場估計在2018年負增速3%，這是約二十年來首次年度銷量下滑。



吉利汽車(00175)去年的銷量雖然突破了150萬輛歷史新紀錄，但卻未能完成全年的銷量目標158萬輛，股價從三年內升十倍到一年暴跌60%，上落的幅度可謂相當驚人。



至於在中國跨國營業汽車公司，去年的銷量同樣亦受到拖累，美國通用汽車第3季下降15%，福特10月銷量下降45%，豐田則11月份下降9.2%，



然而，日前國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將制訂出台促進汽消費的措施。市場在憧憬國策支持汽車行業，上周三吉汽錄得了約1.9億元的港股通淨買盤支援，為全日淨流入最多之個股，股價大升8.4%成為表現最佳的藍籌，而廣汽集團(02238)亦有約1.8億元的淨流入，股價大升6.9%。使到投資者在一瞬間對汽車板塊的悲觀情緒彷彿一掃而空。



業內分析認為，隨着農村居民收入不斷提高，加上道路基礎設施建設正在不斷完善，使農村居民對汽車的購買的潛在需求愈來愈強烈。此外，汽車市場銷量下滑，亦有部分是因為之前的購置稅減半政策透支了市場需求所造成。因此，在中長線而言，仍然對中國汽車市場的發展前景感到樂觀。



從五行而論，汽車銷量的好壞和水五行息息相關，2019年己亥年地支屬水，亦為驛馬，可是地支亥帶刑，而且受制於天干己土，種種意象都意味着汽車產銷的高速增長期或已成為歷史。所以在目前的短期趨勢來看，汽車板塊即使能受惠於國策的支持，亦很大機會都只能維持低增長的步速。



故此，汽車板塊在近日的急速反彈下，投資者在入市前亦必須作好風險評估，以免被亢奮的市場氣氛而影響了投資判斷。