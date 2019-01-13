潘梓生：油價升勢恐難持續

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，油價在執筆之時已連升第10個交易日，股市大幅回升，美元回軟，加上沙特阿拉伯意外地在去年12月已進行減產，令油價從42.5美元的低位大幅反彈近25%。去年12月初油價曾於50至54美元進行整固，現時油價已升至當時阻力區頂部，預料油價技術上將會受阻。



油價在去年12月初油組舉行減產會議，在達成減產協議後，油價一度逼近54.5美元的區間頂部，但由於好消息仍無法令油價突破向上，疲弱的市場情緒令油價失守下方支持，並急跌至42.5美元才見底。換言之，油價早前因減產的好消息仍無法突破54.5美元，在新消息並非持續出現的狀況下，油價要突破54.5美元有一定的難度。



另外，雖然近期原油庫存出現下跌，令油價受到支持，但庫存下跌幅度並非如預期般大，因此利好作用未算太大。加上油價遠月合約仍然存在明顯高水，甚至有些合約有擴闊迹象，反映原油需求仍然存在供過於求，在基本面及技術面均未配合下，油價繼續上升的難度將愈來愈大。近期油價升幅頗急，投資者可待油價升至54美元沽出原油，並先以50美元作為首要目標，止蝕可定於55美元。

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