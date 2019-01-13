御峰理財：鱷王教路　時刻防險可致富

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)現時管理1,600億美元資產，去年其旗艦基金Pure Alpha在扣除費用後回報率達14.2%，優於同業平均的6.7%虧損。據《福布斯》估計，有「鱷王」之稱的橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)擁有逾180億美元身家。



可是，這位哈佛MBA的天之驕子，人生也非一帆風順。在26歲時，達利奧遭投資公司解僱，而橋水只是在他的紐約兩房公寓內創立。達利奧近年變得高調，不但著書立說，亦經常接受媒體訪問。最近有傳媒提到這位億萬富翁的理財貼士，特此與讀者分享。



第一，是應急錢，即在沒收入下，有沒有足夠的儲蓄應付日常開支。要留意的是，應急錢的金額不是一成不變，必須因應自身需要而有所增減。達利奧本人就曾因有了小孩而調整金額。



第二，建立多元的投資組合，因為手持現金會被通脹蠶食，使購買力隨時間減退，故此應建立一個跑贏通脹的投資組合。不過，對於坊間倡議的50/50組合，即股票及債券各佔五成的組合，達利奧則有所保留。由於股債的風險並不均等，50/50組合的風險仍會被股票主導。他反建議，建立一個由30%股票、40%長期美債、15%中期美債，7.5%黃金及7.5%商品的投資組合，並且按上述比重每年再平衡一次。達利奧稱，此組合能適應各種經濟及通脹變化。



達利奧認為主動投資是一門專業，並不適合一般投資者。可是，要是讀者堅持深入虎穴，他還是給予第三個建議：了解經濟周期，從而學懂適時進場，被免錯過機會。他主張周期上，金融海嘯就像大蕭條。在經歷完資產升值潮後，現在跟1938年相似，除了政治上民粹主義抬頭外，長短期債務周期亦皆進入尾聲。



經濟及市場走勢最終會否如鱷王所說，只好留待歷史證明。然而心水清的讀者相信早已明瞭，達利奧建議的核心便是處理風險。大家不妨居安思危，想想若經濟變差，收入及投資組合會否受到影響？若有，則有何對策？

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