陳健豪：貿赤惡化　加元再升空間細

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年至今，隨着風險胃納回升，美元兌加元短短10天已下跌2.7%，加元在G10貨幣中表現暫時最好。有報道指沙特阿拉伯進一步削減原油出口，從2018年11月每日790萬桶的歷史高位，降至本月底的710萬桶，期望刺激油價回升至目標價每桶80美元，以應對財政開支。受消息刺激，油價即時回升，紐約期油繼續反彈至每桶約49美元。



不過，油價反彈阻力區在每桶49至54美元。而近年油組及非油組成員國產量，甚至美國庫存都徘徊在接近1,000萬桶的高位，減產80萬桶對大幅推升油價似乎未有明顯作用。而油價自去年第四季大幅下跌後上方阻力重重，明顯阻力更在每桶58美元及64美元，因此油價暫時未有大升條件，限制了加元的反彈幅度。



加拿大去年11月份貿易赤字大幅抽升至20.6億加元，按月大增逾兩倍。回顧去年10月份時，正值油價從每桶76美元的去年高位急跌，最低跌至去年12月底的每桶42美元，大大減少了加拿大的出口收益。要知道去年11月底時，油價仍在每桶50美元上方，可以預期去年12月份加拿大的貿易赤字有機會進一步惡化，將成為限制加元進一步上升的誘因。



執筆時未知加拿大議息會結果，不過觀乎去年12月議息會加拿大央行加息立場軟化，態度轉鴿，明顯是受油價大幅下跌影響，加上對國內經濟前景不明，同時自2017年以來已加息5次的背景下，預期今次將維持利率不變，而整個2019年最多只能跟隨聯儲局加息2次，或成為美元兌加元短線反彈的導火線。



技術上，月初時美元兌加元繼續徘徊於2018年新高1.36水平，但一如筆者預期，跌穿1.3550後走勢即時急轉直下，最低跌至1.3430水平仍未有止跌現象。目前1.3550已正式成為市場阻力，若回升至此位可以短線沽出。

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