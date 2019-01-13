曜熊理財：投資取態仍宜保守

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，去年美國加息四次，聯儲局暗示，2019年或將加息兩次，言論明顯溫和。不過，踏入2019年，全球經濟放緩，各國金融市場波動不斷，股市下跌，市場估計可能影響今年加息次數，投資者愈來愈相信，聯儲局可能不會在今年加息。



利率期貨更顯示，今年年底前，聯儲局存在降息的可能，而這一概率急升至50%以上。美國經濟明年可能減速，美國貨幣政策面臨不確定性。自全球金融危機以來，討論的議題又更多轉向金融穩定。



另一方面，就修建美墨邊境圍牆的資金問題，美國白宮未能縮小與民主黨間分歧。如果美國持續的政府停擺，將有可能影響制訂預算及主權信貸評級。



如果聯儲局繼續加息，美國經濟有可能陷入衰退。債市收益率走向預示，如果利率上調，美國經濟今年陷入衰退的機會加大，或許迫使聯儲局停止繼續加息，轉向寬鬆。諸多資訊顯示，聯儲局於未來24個月主動放鬆貨幣政策的可能性增大。



去年多數基金市場表現不理想，但全球經濟穩健增長、通脹壓力仍舊較小，今年仍保持保守投資，以應對不可避免的波動。在今年上半年，貨幣及保守基金為理想選擇，以靜候股票市場復甦。

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