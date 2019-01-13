徐惠芳：金價望闖1425美元

國泰君安外匯有限公司分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，金融市場波動和全球經濟增長令人擔憂等，令美國加息步伐放緩，美聯儲對未來加息表示謹慎，地緣政治問題、英國脫歐進程、歐元區經濟衰退等，均影響今年環球市況。



CME美聯儲觀察顯示，美聯儲今年一月維持利率不變機會為99.5%，加息和減息的機會分別為0.5%和0%。美匯指數上周五歐市在95.30水平整固，上方阻力96.35、96.65。



去年12月份國際油價持續下跌，市場預期，美國去年12月份CPI數據差於11月份，但扣除食品和能源的核心CPI的預期為2.2%，高於美聯儲2%的目標。美國上周EIA原油庫存減少168萬桶，預期減少107.7萬桶；汽油庫存增加806.6萬桶，預期增加276萬桶；精煉油庫存增加1,061.1萬桶，預期120.4萬桶。紐約期油連升兩周，上周五歐市在每桶53美元整固，趨勢往上，下方支持50.50、47.60美元。



截止1月10日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trus)的黃金持倉量797.71噸，按日減少1.47噸。市場預期，未來12個月金價將升至每安士1,425美元。由於美聯儲按兵不動，加上政策不確定性增加。報告預期，3個月、6個月和12個月的金價，分別為1,325、1,375和1,425美元。金價在每安士1,290美元整固，下方支持1,270、1,250美元。

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