備戰星期一：名家教你Chok市求勝術

中央救市措施陸續出台，加上美元持續回軟，人民幣及港股表現亮麗。恒生指數上周升足5個交易日，累漲1,041點或4.06%，收報26,667點。國企指數亦累升425點或4.24%。然而，滬綜指反彈力度較弱，僅累升38點或1.5%。散戶未來應該如何部署？投資者不妨參考周日《東方產經》的專家們就股匯及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國移動有延續由去年下半年開始的向好走勢，建議可關注股價回調時的吸納機會。另外，中國致力成為5G網絡的全球領先者，估計政府對行業的嚴謹規管可望有所放鬆，中移已在5G市場中獲得最多份額，相信是電訊營運商之中最能受惠。

【葉尚志：中移5G布局優於同業】

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2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股近日由低位顯著反彈。不過，市場繼續關注環球經濟增長及企業盈利前景，英國脫歐方案亦快將表決，或影響資金流入風險市場。加上中美貿易糾紛短期難徹底解決，現階段只宜短線操作，料恒指續於26,000至27,000點之間上落。

【鄺民彬：大市現階段短炒為主】

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3、曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，去年多數基金市場表現不理想，但全球經濟穩健增長、通脹壓力仍舊較小，今年仍保持保守投資，以應對不可避免的波動。在今年上半年，貨幣及保守基金為理想選擇，以靜候股票市場復甦。

【梁肇晉：投資取態仍宜保守】

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4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，雖然近期原油庫存出現下跌，令油價受到支持，但下跌幅度並非如預期般大，因此利好作用未算太大。加上油價遠月合約仍然存在明顯高水，甚至有些合約有擴闊迹象，反映原油需求仍然存在供過於求，在基本面及技術面均未配合下，油價繼續上升的難度將愈來愈大。

【潘梓生：油價升勢恐難持續】

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5、國泰君安外匯有限公司分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國上周EIA原油庫存減少168萬桶，預期減少107.7萬桶；汽油庫存增加806.6萬桶，預期增加276萬桶；精煉油庫存增加1,061.1萬桶，預期120.4萬桶。紐約期油連升兩周，上周五歐市在每桶53美元整固，趨勢往上，下方支持50.50、47.60美元。

【徐惠芳：金價望闖1425美元】

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6、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，全球經濟很可能已進入強弩之末的景氣，市場投資情緒也變得敏感，每當稍有不利消息傳出，投資信心即動搖，隨時會引發市場的劇烈反應。故現階段，建議持有多元資產配置，透過分散布局去加強抗震力，避險之餘也能兼顧收益及投資機遇。

【鄺紫珊：多重資產配置抵禦波動市】

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