新債王響警：美國經濟已深陷「債務海洋」

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，美國經濟已經陷入「債務海洋」(an ocean of debt)之中，主要由於大量的垃圾債券銷售、投資級公司債大增，加上聯儲局不再依賴量化寬鬆政策所致。



美國總統特朗普曾誇口，他推動下美國經濟可能處於史上最佳時期。岡拉克則唱反調，直斥這種「增長」乃以債務為基礎建立的。



他又引用網站數據，指美國無資金準備負債(unfunded liabilities)已達122萬億美元，相當於美國國內生產總值(GDP)的6倍。他並不認為目前經濟很差，只是「如果經濟強勁，我們應採取相反措施(削減債務規模)，但我們卻增發債務。」



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