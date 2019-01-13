樓價UPDATES：長沙灣「喜字系」月錄2宗成交

長沙灣「喜字系」項目本月暫錄兩宗成交，平均實用呎價約14,600港元水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山羅便臣道雍景臺2座低層D室，實用面積1,048方呎，三房一套連多用途房間隔，向西景觀開揚，以2,200萬元易手，實用呎價20,992元。



●中區中環士丹頓街匡景居低層A室，實用面積約498方呎，獲同區用家以約925萬元購入，實用呎價約18,574元。買家鍾情物業位處中環核心區，升值潛力不俗，故入市自用。



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九龍區



●長沙灣喜薈1座低層B室兩房戶，實用面積498方呎，座向東北方，外望街景，議價後獲買家以728萬元承接，實用呎價14,618元。據悉，原業主於2015年8月以577萬元入市，帳面現獲利151萬元。



●奧運站海桃灣3座高層F室，三房一套間隔，向西南望海景，實用面積約635方呎。業主以約3.05萬元放租約一個月，吸引同區客承租，實用呎租約48元。



●奧運站帝柏海灣5座高層F室，以兩房間隔設計，實用面積約475方呎。單位原意向月租約2.5萬元，議價後減價2,000元，以2.3萬元租出，實用呎租約48元。新租客為夫婦，心儀單位位處高層兼享海景，故睇樓1次即決定承租。



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新界區



●新入伙的葵涌豐寓連錄租務個案，一對夫婦以1.38萬元承租該廈低層連平台特色戶，單位實用面積約275方呎，一房間隔，實用呎租約50元。若以業主2017年8月購入價計算，回報率逾3厘。



●元朗御豪山莊錄得本月首宗二手成交個案，剛易手的7座中層C室，實用面積約656方呎，三房一套設計，成交價645萬元，實用呎價約9,823元。原業主在2005年6月以約178萬元買入上址，帳面獲利約467萬元。



●馬鞍山新港城本月暫錄約5宗二手成交個案，平均實用呎價約15,103元。屋苑R座低層8室，實用面積約369方呎，兩房兩廳間隔，原叫價638萬元，終減至528萬元易手，實用呎價約14,309元。



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