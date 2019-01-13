孖妹S檔案：6大金融術語　助你行走「缸」湖

踏入2019年，展望環球經濟，孖妹都唔敢太樂觀，覺得都係會繼續差。不過，究竟會差成點？今年同舊年嘅情況有咩大分別？各國又有咩新對策？就等我哋搜羅多個今年一定要識嘅金融詞彙，睇吓當中有咩啟示。



黃：香港大學專業進修學院中國商學院客席副教授 黃元山

羅：交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師 羅家聰

林：光銀國際董事總經理兼研究部主管 林樵基



●衰退(Recession)：環球經濟難免陷困局



彩兒：你身體健康嗎？



Kitty：梗係健康啦！只要一日未知道自己係咪患上危疾，咁就係健康。判斷經濟健康與否，我覺得用番同一思路都得。若唔清楚導致下一次經濟衰退嘅觸發點，咁就可以當目前經濟係健康嘅。就似2008年金融海嘯以嚟，環球經濟復甦步伐雖然慢到令人失望，但大體都係健康。



彩兒：近期有分析話美國以至全球都有衰退危機。



羅：理論上，國內生產總值(GDP)連續兩季收縮，就可能出現經濟衰退。



Kitty：依家信用息差大幅擴大，大宗商品價格轉軟，美國短債收益率高於長債，呈現倒掛現象。翻查歷史，收益率曲線倒掛預測衰退，通常唔會出錯。所以我都睇淡後市，覺得未來兩年發生衰退可能性比唔發生大得多。



羅：今年環球經濟會衰，但過程會慢。不過股市陰濕，陰啲陰啲跌難搵食，唔可以炒單邊。投資者宜避險，賺息唔賺價。



彩兒：有港元3個月定息存款年利率高達3.8%，即存入10萬元，3個月就穩賺950蚊，唔錯！比盈富基金(02800)股息仲要高。



●滯脹(Stagflation)：美恐出現 宜買金避險



Kitty：巴士加價，啲錢唔見使，仲唔係通脹加劇？



彩兒：你幾時夠錢使㗎？其實單純通脹有咩好怕，只要經濟好，大家齊齊加人工，物價貴啲都唔會影響到你嘅生活質素。不過目前最擔心就係聯儲局前主席格林斯潘開口中，美國經濟出現滯脹，即經濟放緩、出現高通脹及高失業率，但物價就繼續升，大家負擔唔到。情況就似美國六、七十年代尾，當時失業率大升，七十年代初消費者價格指數漲11%。



羅：買黃金避險都係一個方法。



黃：目前境況令我諗起1929年美國大蕭條，股市爆破，1933年減息印銀紙，1937年聯儲局加息退市，令市場震盪。1937年嘅環境同依家都有類同，當時都係經濟唔好，提倡保護主義。而目前美國都埋怨新移民及其他國家。兩段時期，民粹主義抬頭，社會動盪。



Kitty：1937年收緊貨幣及財政政策，風險資產價格被打壓，信貸增速放緩，導致經濟衰退，失業率飆至15%。之後一年，美股從高位回落逾一半。



●閃崩(Flash Crash)：脫歐倘無協議 英鎊危



彩兒：喺月初，日圓1分鐘內曾勁升3.68%，兌美元高見104.87。市傳因為蘋果公司下調營收展望引發避險情緒升溫，以及唔少大行喺新年休假，交投淡靜，靠人工智能主導操盤，加劇匯市波動。



Kitty：不過，閃崩情況並非新鮮事。2016年10月英鎊閃崩逾6%，市場猜測係錯盤交易導致觸發程式沽盤；或外匯期權到期，包銷商突然需為貨幣大跌對沖。



彩兒：你覺得今年英鎊會唔會再出現閃崩？



林：有可能。若英國發生「無協議脫歐」，英鎊可能會暴跌。



Kitty：依家係咪要進入戒備狀態？



彩兒：話明閃崩，邊會咁易捉到路。



黃：我覺得依家情況相對樂觀，美股仍處高位，香港樓市唔係下跌好多。投資者需要了解市場本質，例如市場波動可以好大，一時亢奮，一時沮喪，另價格未必可以反映所有資訊，所以投資者要資產組合再平衡，以及藉市場波動性尋找投資機遇。



●穩槓桿(Steady Leverage)：內地轉換形式利發展



Kitty：中國以往積極去槓桿，即償還債務，防範金融風險。但今年竟然向市場泵錢，鼓勵中小企借錢，真係唔明。



彩兒：你要先認識槓桿率，即負債與股本嘅比率。過分去槓桿，減少負債，導致資本成本上漲，出現市場流動性危機，甚至拋售資產，令資產價格下跌，變相提升負債率，造成惡性循環。所以，依家改為穩槓桿，而非一面倒去槓桿，係較理想。



黃：財政及貨幣政策鬆緊適度，亦顯示中國政策具靈活性。目前去槓桿轉換咗另一個形式，叫做「漂亮的去槓桿化」。對沖基金Bridgewater創辦人達利奧講過，想漂亮的去槓桿化，就要平衡以下四大要素，包括減少債務、緊縮政策、財富轉移及央行印鈔。



Kitty：點樣評估政策成效？



黃：要衡量中國經濟係咪健康發展，就要比較債務增長同GDP增長，最理想係GDP增長唔依賴債務增長，而係由生產力拉動。目前唔見中國有即時債務危機，因中國係內債多，自己借自己錢，外債唔多，故重組債務唔係好大問題。



●定向寬鬆(Directional Easing)：年內料與降準齊出擊



林：人行走向寬鬆如同放水，係人行主動讓內地銀行釋放資金到市場，增加市場流動性。而「定向」就意味政策具針對性，向符合資格嘅金融機構進行降準，為中小型企業提供借貸服務。



彩兒：定向寬鬆同降存款準備金率(降準)有分別？



林：降準係其中一個放水方法。降準無期限，容許銀行提供長期借貸，令企業可以更靈活解決財政問題。相反，定向寬鬆有期限，借貸相對冇咁靈活。不過，降準都有弊處，因其政策無針對性，銀行可能唔願意借錢出去。



另外，降準係一個審慎決定，因唔可以輕易掉轉頭增加存準率。對上一次降準效果唔明顯，股市冇點彈升。我預計，今年人行會繼續定向寬鬆及降準，實行雙管齊下，釋放資金。



Kitty：放水放到咩位算足夠？



林：要睇幾個指標，包括上海銀行同業拆息(Shibor)、名義GDP(Nominal GDP)及債市違約情況及債息水平。若Shibor拉高，意味市場需求資金。例如債券到期，公司未能還債，需要再融資。



黃：另一方面，我覺得聯儲局未來加息步伐會減慢。再者，佢唔應該再加息，就算再加，單純因為要提供buffer(緩衝)，一旦將來遇上金融危機時可減息，但呢個做法唔可取。



過往聯儲局動作較遲緩，故有機會加過龍，超越市場一般可承受幅度。另我覺得緊縮政策應該係先縮表再加息，但今輪為減低市場對緊縮嘅反應，以及避免喺貿戰陰霾下百上加斤，就無按次序Unwind(退市)。



●信貸周期(Credit Cycle)：一旦逆轉 必衝擊經濟



黃：信貸周期係判斷今年全球經濟嘅重要指標。



彩兒：過往美國信貸周期擴張，融資渠道層出不窮。若信貸周期逆轉，債券違約風險增，咁咪弊？



黃：信貸周期逆轉，百物騰貴及欣欣向榮嘅境況不再。

減少開支，會影響香港資金流及資產價格，同時增加市場波動性。但好彩，香港金融體系穩健，相信唔會有太大衝擊。



Kitty：幾時會步入逆轉周期？



黃：唔知㗎。我覺得美國信貸周期接近頂部，但息率仍偏低，縮表縮咗好少，所以唔係好多彈藥去紓緩信貸長周期引致嘅市場大波動。



彩兒：信貸周期與加息周期有咩分別？



羅：聯儲局調升利率，都未必會郁到市場利率。債價主要受市場利率影響。市傳加息周期將近尾聲，若恐慌情緒加劇，短債息都會照挾上。喺2008年10月，倫敦銀行同業拆息(Libor)抽升至逾4.8%，但美國聯邦基金利率僅1.5%。

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