港錢無國界：三大港人熱門移居地物價比併

香港中文大學早前公布一項調查，發現有34%港人希望移民到外地。主要原因離不開住屋環境狹小、政治問題等因素，當中最多人想移民到台灣、加拿大及澳洲。今期將剖析上述三個地方的經濟、物價等，讓有意移居當地的你，清楚計算一下未來的開支。



【台灣】上車難 劏房戶售百萬

台灣是港人至愛的理想移居地，面積為36,197平方公里，為香港的32倍。



若你打算移民去台灣，跟在香港一樣，需先考慮樓價，因為當地年輕人都不易上車，工資升幅難以追上樓價。根據內政部營建署最新統計，當地人要不吃不喝9年，才有足夠資金買樓，台北地區更要約15年才可上車。



●打工仔月入1.1萬 物價貴

近年香港出現許多「劏房」新盤，台灣樓市亦出現同樣情形，據信義房屋網站，台北中山區一個面積約180方呎套房，售價103萬港元；大同區一個面積160呎套房，售價118.1萬港元。當地除了樓價高，車位價格亦拍得住香港，如網上所見，一個車位普遍需60萬港元。



台灣的供樓佔收入比例高，亦緣於當地人薪金水平較低。據當地官方統計資料網，去年11月整個地區人口約2,358萬人，當中勞動人口為1,191.6萬人。截至去年10月底，當地全職打工仔平均月入43,528元新台幣(約11,273.7港元)，當中以人力資源管理、遊戲程式設計師、長期護理人員、寵物禮儀師等人工較高。



當地生活使費不如想像中便宜，據外媒引述全球生活成本資訊網Numbeo指，台北物價比台南、台東等地高。以意大利泡沫咖啡為例，在台北一杯售價約31港元，台南及高雄市僅約18.5港元。惟數據顯示，台灣通脹率正逐步回落，去年10月通脹為1.17%，11月則為0.3%，12月時更錄得0.05%的通縮。



【澳洲】一周人工平均近萬元

澳洲是不少年輕人前往工作假期的地方，更吸引世界各地的富豪移居。



澳洲盛產鐵、煤、金等礦產，並以中國為重要的出口地，近年內地經濟放緩，早經已影響澳洲的出口以至經濟。去年中美貿易戰爆發，中國對商品的需求減慢，進一步打擊的經濟，澳元兌美元去年急瀉逾9%，為跌幅最多的G10國家貨幣。澳元今年跌勢未止，年初更下跌至67.41美仙。



●333呎單位 呎價八千四

近年內地富豪狂炒澳洲物業，令當地樓價上升，過去10年悉尼樓價升幅逾1倍，為遏止海外買家在澳洲炒樓，非澳洲籍人士只能在當地購買一手樓，不得買入二手樓。



目前當地樓價不算便宜，特別是悉尼。舉例，一個面積僅333方呎的單位，售價約280萬港元，平均呎價8,408港元；至於面積1,400方呎大屋，售價約593.7萬港元，平均呎價4,240港元。



而當地工資水平偏高，所以吸引不少年輕人往當地打工。據澳洲統計局最新數據，當地人平均周薪為9,353港元。當中有五大行業被稱為高薪族，包括年薪約239.7萬港元的神經外科醫生、年薪約223.7萬港元的耳鼻喉科及年薪約215.4萬港元的法官等。



【加拿大】二千五呎大宅僅賣255萬

加拿大地大物博，是香港人退休移民的理想地方。而加拿大跟澳洲一樣，出口亦受貿易戰影響，去年加元兌美元貶值7.8%，如移民到當地，使費可以減一截。



●漁業薪酬勝地產零售

當地面積達909.4萬平方公里，比香港大8,200倍，2017年人口為3,666萬人。由於面積廣闊，居住空間自然寬敞，故樓價亦便宜。據當地房地產網站，只需約255萬港元已可買入安大略省(Ontario)一個面積約2,520方呎的三房兩廳公寓，平均呎價約1,012港元。多倫多的三房大屋售價約475萬港元，較香港的樓價低水。如在香港，300萬元或只能買入一個面積160方呎的劏房新盤，甚至是一個車位，但以同樣價錢在當地已可買入豪宅！



另加拿大人的工資不低，據當地政府官方網站資料，不同地區、不同行業的收入各有差異，以去年12月為例，林業、漁業、採礦業的平均周薪約9,494港元，金融行業如地產業平均周薪約6,553港元，零售業平均周薪約4,359港元。在眾多地區中，亞伯達省(Alberta)居民月入最高，其次為薩省(Saskatchewan)及安大略省等。



再者，加拿大物價較港低，以白米為例，一公斤售價約23.5港元，一公升牛奶價錢也僅13.4港元，如在中級餐廳用膳，每人平均消費不用200港元。加拿大物價低水，難怪成為港人熱門退休地。



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【投資移民台灣 一年可成事】

若手上有筆錢，又想移民到三地，到底有何方法？如想移民到台灣，可考慮投資移民、專業移民及創業移民。當中以投資移民方式最簡單，申請人投資600萬新台幣(約155.6萬港元)並成立公司，且無犯罪記錄、通過身體檢查，以及有台籍居民作擔保人即可申請，最快一年內可入籍。



【加國推新政 門檻僅60萬】

而有意移民加拿大的朋友有福了！早前當地卑詩省公布，由一月開始啟動全新投資移民項目，以吸引外國人到人口較少社區作投資，最低投資金額只需10萬加元(約60萬港元)。



卑詩省政府解釋，由於當地人口少於7.5萬，加上人口老化等問題，以致年輕人欠就業機會，冀以此計劃提高經濟效益。申請人除要有一定投資，個人淨資產需至少達30萬加元、在過去5年中擔任公司老闆3年以上，並至少為一名加拿大公民或永久居民創造就業機會。



【專業人士可技術移民澳洲】

澳洲方面，普遍人會選技術移民，好處是沒有巨額資本要求、適合專業人士。申請人可自行計分，當中以年齡、工作經驗等作評分標準，也要看不同行業要求，需達一定分數才可申請。當中行業包括會計、工程師、精神科醫生等。

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