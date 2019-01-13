新盤部署：The Carmel將標售36間洋房　意向呎價2.6萬起

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，將以招標形式推出36間洋房。



他續稱，上述洋房面積介乎1,082至1,878方呎，間隔由三房一套至四房雙套，最快於周四(1月17日)截標，價格參考同區珀居及滿名山，意向呎價約2.6萬至4萬元。該批單位已接獲超過100組買家查詢。



此外，他表示，自上周三(9日)開放示範單位，截至今日(13日)下午3時，四天半共錄得約5,500參觀人次，睇樓客以用家為主。他又指出，由於入票情況理想，項目積極考慮加推分層單位，並有加價空間，而短期內有機會公布銷售安排，最快本周內展開首輪銷售。



市場消息透露，截至今日下午4時正，該盤累收逾300票，較首張價單提供的50伙，超額認購5倍。

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