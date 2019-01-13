中國新難題？　標普︰地方政府年內逾百億美元境外債到期

評級機構標普近日發表研究報告指出，2019年將會是中國地方政府融資平台的「債券到期年」，預計年內將有100多億美元的境外債到期。



報告解釋，在2016年的政策背景下，當時地方政府以「城市融資投資平台」(城投平台)大舉增加境外發債量，而該類債以三年期居多；故今年內料將有大批境外債到期，佔目前存續規模的三分之一。



不過，標普的分析師同時表示，目前當局傾向支持發債人的境外再融資需求，預計今年融資平台外債的違約風險較低。



報告又指出，由於預計今年中美利差將收窄，且人民幣兌美元匯率不確定性加大，今年境內發債可能比境外更有成本優勢。部分信用評級較佳的平台，可能會選擇直接償還到期的離岸美元債，並轉向境內融資。



而對於一些信用評級較差的城投平台，由於境內融資渠道收緊，可能反而會增加境外的發債，預計2019全年境外新發「城投債」數量將會增加。

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