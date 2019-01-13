本周金融大事一覽！英脫歐協議即將表決

2019年01月13日 17:42
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    本周最矚目的，是英國議會將於15日(周二)就再三推遲的脫歐協議進行投票，英倫銀行及歐央行行長周內相繼發表講話，亦值得關注。此外，受美國政府關門影響，多個美國經濟數據公布時間恐存變數。

    【1月14日星期一】
    10:30　中國12月貿易帳

    【1月15日星期二】
    17:00　德國2018年國內生產總值(GDP)
    21:30　美國12月工業生產者出廠價格指數(PPI)
    23:00　歐洲央行行長德拉吉發表講話
    時間未悉　英國脫歐協議日內將舉行重要投票

    【1月16日星期三】
    00:00　EIA公布月度能源展望報告
    05:30　美國截至1月11日當周API原油庫存
    15:00　德國12月CPI
    17:15　英倫銀行行長卡尼就金融穩定報告作證詞
    17:30　英國12月零售物價指數、消費物價指數(CPI)
    21:30　美國12月零售銷售

    【1月17日星期四】
    03:00　聯儲局公布經濟褐皮書
    18:00　歐元區12月未季調CPI
    21:30　美國截至1月12日當周首次申領失業金人數
    21:30　美國12月新屋動工、營建許可

    【1月18日星期五】
    07:30　日本12月CPI
    21:30　加拿大12月CPI
    23:00　美國1月密歇根大學消費者信心指數
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