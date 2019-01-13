本周金融大事一覽！英脫歐協議即將表決

本周最矚目的，是英國議會將於15日(周二)就再三推遲的脫歐協議進行投票，英倫銀行及歐央行行長周內相繼發表講話，亦值得關注。此外，受美國政府關門影響，多個美國經濟數據公布時間恐存變數。



【1月14日星期一】

10:30 中國12月貿易帳



【1月15日星期二】

17:00 德國2018年國內生產總值(GDP)

21:30 美國12月工業生產者出廠價格指數(PPI)

23:00 歐洲央行行長德拉吉發表講話

時間未悉 英國脫歐協議日內將舉行重要投票



【1月16日星期三】

00:00 EIA公布月度能源展望報告

05:30 美國截至1月11日當周API原油庫存

15:00 德國12月CPI

17:15 英倫銀行行長卡尼就金融穩定報告作證詞

17:30 英國12月零售物價指數、消費物價指數(CPI)

21:30 美國12月零售銷售



【1月17日星期四】

03:00 聯儲局公布經濟褐皮書

18:00 歐元區12月未季調CPI

21:30 美國截至1月12日當周首次申領失業金人數

21:30 美國12月新屋動工、營建許可



【1月18日星期五】

07:30 日本12月CPI

21:30 加拿大12月CPI

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth