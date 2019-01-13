港股前瞻：慎防「六連升」後斷纜　或跌穿26000關

儘管上周環球股票市場氣氛有所改善，但本周市場聚焦周二(1月15日)英國國會表決「脫歐」方案及美企業績期展開，慎防再引發波動，且港股經過「六連升」累漲1,602後，升浪或有機會斷纜，券商預期恒指將於27,000點遇阻，本周甚至可能出現回吐，向下考驗26,000點關。



香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)表現個別，「三桶油」繼續捱沽，其中中國海洋石油(00883)及中國石油(00857)ADR較香港收市跌1.36%及1.67%。按比例計算，恒指周一(14日)或低開50點，見26,617點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，利好大市的因素包括中國人民銀行降低存款準備金率、中央再推出「家電下鄉」等刺激消費措施及美國聯儲局主席鮑威爾發放「鴿派」言論等，市場都已經消化，難支撐港股再大升，尤其周二英國國會表決「脫歐」方案，將為市場帶來不明朗，而美企本周亦開始公布業績，早前蘋果公司(Apple Inc.)及其他美企都發出盈警，不排除市場或借勢獲利回吐，恒指於26,800至27,000點阻力大，向下則可能稍為穿一穿26,000點。



不過，近日市場氣氛有所好轉，亦有投資者願意買貨，故他預期調整幅度不會太大，即使英國國會否決「脫歐」方案，料國會或可能要求延遲3月29日「脫歐」的最後限期，又或再舉行第二次公投，以「買時間」紓緩對英國的衝擊。



至於內地政府擬推出鼓勵汽車及家電等消費、以及扶持光伏行業等政策，他表示國策股可留意作階段性的短炒，但需等待具體詳情，且回顧對上一次「家電下鄉」政策是2013年1月，家電等耐用品的替換周期未到，政策對行業的幫助未必太大，因此建議投資者不宜高追國策股，應待回吐才再低吸。



不過，他卻看好香港地產股，於聯儲局「鴿派」言論下，近期新盤銷情有改善，市場或憧憬農曆年前香港樓市有「小陽春」，即使香港地產股已升一浸，但其每股資產淨值折讓仍達40至60%，估值仍然合理抵買。

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