中銀新措施！華電商可透過跨境支付系統在美國收取人民幣

外媒報道，中國銀行紐約分行表示，2019年將為從事中美跨境業務的中小企業提供更多服務，包括為跨境支付系統e-MPay增加新功能，中國企業今後可以從美國電子商務平台的銷售中直接獲得人民幣而非美元。



該行在2016推出的e-MPay跨境支付系統，使用該系統的中國企業在亞馬遜、eBay和其他平台營運時，只需支付約1%佣金；而非之前的3至5%。該行又表示，e-MPay系統至今已有逾萬家電商企業使用，節省了數億元人民幣。



另外，該行又計劃為在中國電商平台上營運的美國商戶提供發票融資(invoice finance)。簡單而言，即是在商戶已賣出貨物、但尚未收到應收款項時，為其提供的一種借貸；主要作用是減低商戶的資金壓力。

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