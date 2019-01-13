擔心過恐怖主義！土耳其民眾最怕今年經濟...

回顧2018年，土耳其令大家最深刻的相信是其貨幣里拉匯價大跌，波及歐洲債權人們的「土耳其危機」。踏入新一年，當地民眾最擔心的是依舊是經濟。



外媒引述IPSOS的調查發現，自2018年春季以來，59%土耳其民眾已表示對國家經濟看法負面，預料在2019年前景更暗淡。反觀去年初調查，51%人最關心的恐怖主義，在同年12月份比率則大降至13%。換言之，民眾目前對經濟的擔心大於恐怖主義。



調查又顯示，37%的受訪者表示，約44%支出用於食品和飲料等生活必需品；約33%人有感購買力明顯下降；20%人表示考慮另覓工作以維持生活水平。



土耳其里拉兌每美元在去年累跌約四成，在通脹加劇和貸款利率飆升下，減低了市民的消費和就業能力。此外，美國去年中對土耳其鋼鐵和鋁的關稅加倍，亦加重了當地的負擔。

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