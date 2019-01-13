【產經專題】內房銷情欠佳　去年半數企業「僅僅達標」

去年內地房地產市場波濤起伏，特別是下半年信貸收緊，樓市銷售明顯走弱，導致房企紛紛加大減價促銷加度。據《東網》統計，26間已公布2018全年銷售成績的內房，約半數「僅僅達標」。分析料，今年內地樓市銷售將現單位數跌幅。



很多房企於2017年都對銷售增幅抱樂觀態度，不但提高槓桿比率加快收購土儲以換取規模增長，更有十數家房企在年中時提高銷售目標，幅度介乎一成至近四成，最終各家房企都提前達到新目標，超額幅度最高達1.5倍。然而，今年部分已公布2018年度銷售數據的房企中，大多數只能超額數個百分點，更並非全部房企都能完成全年銷售目標。



【分析料銷售續受壓】

當中雅居樂(03383)去年銷售額1026.7億元人民幣(下同)，只達到全年銷售目標1,100億元的93%，較2017年近七成超標率大幅放緩。陽光100(02608)去年全年銷售額只有120.96億元，只達目標175億元的不足七成，甚至連該公司保底銷售目標150億元都未達到。



中國銀河證券房地產行業分析師潘瑋認為，房企於去年四季度加強推盤，加上年底為傳統銷售旺季，因此仍能在期內達標，但去年10月起全國單月銷售均按月下跌，百強房企去年12單月銷售額1.28萬億元，按月雖上升42.9%，但升幅較11月減少3.5個百分點，認為未來銷售增速將繼續承壓，特別是新年後銷售增長會緩慢下滑。



他指出，短期來看行業基本面仍將延續下行格局，預計全年整體樓價上漲約1%，銷售金額按年減少2%至4%，銷售面積則減少4%至6%，預期今年中市場量價或能夠企穩，資金風險釋放板塊有機會迎來較好的反彈，估計龍頭未來兩年業績仍能維持約兩成增長。



【內房進入「翡翠時代」】

中國房地產資料研究院指出，去年全國商品房銷售面積增速降至1.4%，遠低於2017年的7.7%，但成交量仍維持高位水準，相信未來十年住宅每年需求仍將不少於10億平方米。該研究院院長陳晟表示，內地房地產市場高速增長的時代已經過去，形容過去市場經歷了「高歌猛進的黃金十年和跌宕起伏的白銀十年」，現時將進入「翡翠時代」，即是脆弱及需要用心培養的時期。



他指，人口老齡化逐漸嚴重，養老地產或許會迎來發展契機。房地產金融調控方面，他預期今年未必出現大變化，但料棚戶區、城市更新資金、產城融合資金有發展機會，另外房地產投資信託產品(REITs)或在年內加快試行。

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