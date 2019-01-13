沈振盈︰港股本月走勢續大上大落

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，戊戌狗年已近尾聲，打從去年「立春」(2月4日)開始，港股便正式踏入熊市。無論是實體經濟、投資環境、金融策略等，都出現了不利股市的信號。



然而，市場經過了2017年的牛三升浪，大部分投資者仍緬懷着牛市三期的美好光景，對熊市的來臨置若罔聞。直至年中之後，市場才逐步多人認同是熊市，投資者才肯去面對現實。



去年11月展開的反彈浪，主要原因是市場看淡的人愈來愈多，導致衍生工具嚴重地傾側於淡倉，亦屬正常。至於過去兩周市場出現的所謂利好消息，純粹亦是以挾倉為主的藉口，有被過分渲染之疑。



正如上周所言：「術數上，剛剛踏入乙丑月，本月木剋土，將會有大震盪，波動性可能較去年10月更甚，投資者宜綁好安全帶，勿掉以輕心。」



本周每日的股市走勢預測：



周一(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，高位受壓。

周二(壬子日)：天干地支皆屬水，全水之局，出現顯著的回吐。

周三(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆偏軟。

周四(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，略作反彈。

周五(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，反覆偏好。



(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm