啟迪國際(00872)公布，於2019年1月11日，該公司與主要股東啟迪創投認購2.39億股新股份，每股作價0.6084元，較收市價折讓約14.31%；同時，啟迪創投亦會認購及本金總額為8988.25萬元的可換股債券，可換股債券初步兌換價每股股份0.6084元兌換約為1.477億股兌換股份。另外，公司配售3.87億股新股予亦莊公司，每股認購價同為0.6084港元。



公司料可透過上述配售項目淨籌4.7億元，擬用於收購交易。



此外，公司亦建議於股東特別大會上尋求股東授出特別配售授權，以每股0.6084元向一名或以上承配人配發不超過2.58億新股。料所得資金約為1.5億元，擬將用於上海智能網聯汽車雲控基礎平台的大型演示；及一般營運資金。



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