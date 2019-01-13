【專訪】零售仍寒！老行尊李永安：鐘錶業睇跌10%

鐘錶珠寶類是零售業的寒暑表，香港鐘表業總會主席李永安接受《東網》訪問時表示，最差估計今年鐘錶業零售要按年大跌一成，更稱零售商要諗計自保。



香港零售去年底急轉弱，高價消費之鐘錶珠寶零售類更是首當其衝。據政府數據顯示，在去年上半年度高達逾兩成的理想增長下，支撐去年首11個月鐘錶珠寶類銷貨值仍升16.1%。不過單計11月，該類別總銷貨值按年跌3.9%，為年內錄得最低銷售貨值的月份，以合併農曆新年月份來計，是自2016年11月後的最大單月跌幅。



從事鐘錶零售逾30年的李永安表示，近月市場對零售前景的確轉趨負面，尤其是面對整體經濟處於複雜環境下，受到政治因素影響大，同時要視乎美元的走勢，若人民幣持續弱勢，對香港零售會帶來打擊。

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