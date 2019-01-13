財經評論：企業開年謀削支　經濟敗象百事哀

踏入2019年僅半個月，雖然金融市場近日回穩，但警號卻未停止過！全球各行各業裁員節流之聲此起彼落，原因不外乎憂慮經濟前景，形勢令人擔心。



自從蘋果公司突然預警上季收入下跌後，可謂一石激起千層浪，包括歐美日不少著名金融機構相繼宣布裁員，航空、科技、汽車、百貨、奢侈品等，各範疇都加入了節流陣營，表明擔心中美貿易戰、英國脫歐未明，以及美國總統特朗普管治混亂。外圍憂心忡忡，香港首當其衝，尤其下月農曆新年零售黃金檔期過後，所謂一節淡三墟，消費及進出口市道恐斷崖式大跌。



目前市場太集中關注中美貿易談判消息，一廂情願認為只要握手言和，全球經濟就平安穩妥，卻忽略了一些重要警號。歐盟龍頭德國近日公布，去年11月工業產出按月竟跌1.9%，與市場預期增長0.3%大相逕庭，並為連續三個月下滑，預示第四季經濟可能負增長。由於德國去年第三季國內生產總值已按季跌0.2%，若第四季同是負數，就符合經濟衰退定義。一旦如此，即反映歐央行多年放水措施無效，形同技窮！



日本近期亦披露，儘管民眾收入增長，但上月消費者信心指數仍連跌三個月，並創2016年11月以來最低，意味國民對經濟前景未拾信心，惹來央行前資深理事開腔警告，無疑是宣告日本央行也技窮，「彈藥庫」變得空虛，將難以應對突如其來的經濟衰退。



環顧近年全球經濟復甦，全賴中美歐日央行一齊大開水喉，惟目前歐日有技窮之虞；聯儲局利率仍未到5厘的救市「最低消費」水平；中國更債台高築，加上「四萬億」灌水教訓以及要捍衞人民幣匯價，救市處處受掣肘。這在在反映全球若要力挽狂瀾，就需通力合作，惟特朗普大搞分化，內部政治黨爭，成為最大阻礙。



近日特朗普在邊境圍牆撥款問題上，單是有否「拍枱走人」都要大費周章辯駁，口口聲聲憂國憂民，但實況是美國公務員面對政府關門而被迫停止支薪，有報道引述特朗普竟認為，他們可以向自己的父親求助。即使這只是開玩笑式的對答，也凸顯出行為極不負責任，全球焉能不生事端？須知道企業老闆非愚民，怎能安心投資？企業不但沒有擴張，反而收縮業務，打工仔飯碗更是朝不保夕。



新年之初，不少國際巨企看淡前景，並落實節流，香港作為國際大都會怎能幸免！打工仔面對「人為災難」，也只能自求多福未雨綢繆。

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