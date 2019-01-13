【專訪】數碼個人身份料明年推　應科院倡設「雙重生物認證」

政府轄下的香港應用科技研究院近年積極研究數碼個人身份(eID)技術。應科院首席科技總監楊美基接受《東網》專訪稱，eID涉及相當敏感的個人資料，建議政府推行時應設「雙重生物認證」，避免市民身份被盜用，並使用區塊鏈(Blockchain)存放數據，防止市民個人資料被任何人刪改。



備受市民關注的eID有望最快於2020年中推出，即利用一個數碼身份，便能直接使用各項政府服務，包括申請公屋、交稅或車牌續期等，未來有望伸延至金融活動。簡單而言，eID可省卻重複填寫個人資料的步驟，取而代之以一個電子身份，便可游走各項政府及金融服務，毋須多次申請服務。



楊美基認為，eID有效準確地遙距認證(eKYC)市民身份真實性，大幅減低不法之徒盜用他人身份犯案機會，有潛力用於金融服務，如樓宇買賣或銀行開戶等。相比坊間部分財務公司，僅要求市民上傳個人身份證明文件圖片便可申請網上貸款，eID的認證要求更嚴謹。



由於eID涉及敏感個人資料，他建議，eID數據庫需要「去中心化」，即不能單一由政府數據庫儲存，相反利用區域鏈技術在分散的數據庫存放資料，才可確保每一個細微的數據，不會隨意被人修改。



他又建議，政府運作eID時，最少需使用兩種難以被冒認的生物認證，來核實市民身份真實性，包括指紋、面部識別、眼睛虹膜結構、聲紋或全球定位等，甚至市民使用手機時的按鍵習慣，都可視為身份特徵之一，有效防止身份被不法之徒盜用。



他舉例指，假設騙徒使用電腦技術合成一條「移花接目」的影片，試圖欺騙面部識別系統假扮他人身份，但第一層的保安系統應可即時分辨出登入eID服務非本人，並拒絕讓其登錄。



即使騙徒成功破解首層認證，但第二重的實時全球定位(GPS)認證，亦有效可準確查出騙徒所在的位置。他解釋，如一個沒有離境記錄的市民，突然試圖於非洲地區申請銀行戶口，系統便會即時攔截。



不過，他笑言，即使再嚴密的保安技術，「世界上總會有人努力破解」，因此必定要時刻緊貼市場發展及更新保安技術，減低市民身份被盜用的風險。

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