【地產專題】49個公居屋苑做價一年最殘　黃大仙下邨更跌...

去年第四季樓市跌勢加劇，加上新資助房屋以大幅折讓價推出，以致新一批白居二購買力雖湧現，但仍未能「撐起」該類物業二手樓價。期內有49個公、居屋於未補價第二市場出現全年呎價新低個案，佔比例達37%。當中公屋黃大仙下邨有中層戶僅售238萬元，比去年中同戶型高位達355萬元，回落約33%。



上述屋邨於旺市時樓價曾癲升，但近期一個實用面積443方呎單位，成交呎價僅5,372元，而2016年3月一個同類單位以相同價錢售出，反映樓價已倒退至超過兩年多前水平。富誠地產潘祖兒表示，黃大仙下邨早前入場費曾跌至約260萬元，帶動交投增加，上月錄約3宗未補價個案，但隨着平盤被消化，本月則暫未聞成交。目前叫價由約300萬元起，該單位為龍華樓高層兩房戶，實用面積357方呎，呎價約8,403元。



粉嶺公屋華明邨跌價情況亦明顯，上季一個實用面積443方呎高層戶，以190萬元售出，呎價4,289元。相比去年中易手的低層單位作價252萬元，低出24.6%。



至於二手居屋市場，面對政府帶頭「減價」，以致二手業主亦要跟隨。屯門龍門居低層戶，實用面積592方呎，以360萬元售出，呎價6,081元，較去年同戶型高位478萬元，相差24.7%。祥益黃慶德指出，該屋苑業主普遍願意提供議價空間，因而吸引買家入市，如2座高層D室兩房戶，實用面積484方呎，近期獲白居二買家以約360萬元購入，呎價7,438元。



而將軍澳多個二手資助房屋同樣出現跌價，居屋廣明苑低層面積601方呎單位上季以435萬元售出，呎價7,238元，相比去年9月同面積低層戶作價538萬元，低約19.1%。世紀21物業(將軍澳)魏仕良稱，該屋苑現時未補價放盤充俗，約有45個，叫價最低約420萬元，為一個實用面積426方呎兩房戶。



他續稱，近期區內不少放盤業主已將叫價下調，有白居二買家見寶明苑A座高層2室，去年9月放盤至今累減35萬元或近9%，剛以365萬元未補價購入。以實用面積421方呎計，呎價8,670元，較市價低約半成。



若以地區作分析，去年第四季，馬鞍山及筲箕灣同樣有5個居屋，出現全年新低呎價，為各區之冠。世紀21奇豐莊瑞生表示，今年馬鞍山第二市場交投不算活躍，全區只有居屋錦豐苑暫錄3宗買賣，平均呎價約9,497元。個別放盤減價增吸引力，如1座中層15室，實用面積433方呎，過去三個月叫價一直堅持450萬元，但最近已減近一成至408萬元，為目前屋苑最平放盤。



第二市場樓價從高位已顯著回落，資深投資者吳龍飛預期，該類物業未來價格走勢，仍會由整體樓市氣氛主導，相信不少買家亦會等待下一批新居屋推出市場，因為價錢有大幅折讓，並可承做高成數按揭。



而中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則認為，新居屋折扣率上調，價格會比同類二手放盤更平，因而對未補價第二市場帶來壓力，業主若不減價，較難有競爭力。

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