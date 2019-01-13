樓價UPDATES︰太古城周末連錄兩宗成交

鰂魚涌太古城周六、日(12、13日)連錄兩宗成交，平均實用呎價18,829元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●太古城綠楊閣中層F室三房戶，實用面積584方呎，剛以1,658萬元易手，實用呎價18,484元。另一宗成交為東海閣中層F室，實用面積572方呎，以兩房間隔，獲買家以1,108萬元購入，實用呎價19,371元。



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九龍區

●將軍澳公屋景林邨景榕樓中層08室，實用面積544方呎，單位於上月放盤，叫價365萬元，微減5萬元，獲外區白居二買家於未補價第二市場以360萬元購入，實用呎價6,618元。原業主持貨3年多，單位期內升值約64%。



●將軍澳新都城2期11座中層G室兩房戶，實用面積約363方呎，以約597萬元售出，實用呎價約16,446元。受新盤搶去客源影響，該盤最近市況持續靜淡。



●大角咀港灣豪庭目前約有80個二手放盤，叫價由約600萬元起。近期4座低層D室，實用面積約338方呎，採兩房兩廳間隔，外望可享開揚景觀，微減4萬元，以596萬元沽出，實用呎價約17,633元。



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新界區

●大圍恒峰花園1座低層H室，實用面積861方呎，以三房設計，座向東南望開揚景。單位原開價1,200萬元，放盤3個月，累減184萬元，獲換樓人士以1,016萬元承接，實用呎價11,800元。據了解，原業主於2008年7月購入上址，當時作價430萬元，持貨至今帳面獲利586萬元。



●天水圍嘉湖山莊近日連錄兩宗成交，平均實用呎價約9,741元，較上月均價9,601元略高約1.5%。屋苑景湖居11座高層G室，實用面積547方呎，屬三房間隔，成交價555萬元，實用呎價10,146元。



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