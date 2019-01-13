科技商機︰全球個人電腦出貨量連跌七年

外媒報道，美國科技研究和顧問公司Gartner發表報告指出，2018年第四季度全球個人電腦(PC)出貨量為6,860萬部，按年下跌4.3%；全年累計出貨量逾2.59億，按年跌1.3%，連跌七年。



聯想(00992)、惠普(HP)及戴爾(Dell)三巨頭續稱霸市場，這三家企業的佔了第四季全球出貨量的63%；當中聯想市佔率最高，達24.2%。同時，去年第四季除了聯想外，惠普及戴爾的出貨量均錄下跌。



Gartner首席分析師Mikako Kitagawa表示，經過幾個季度的溫和增長後，由於多種原因，包括政治和經濟不確定性以及CPU(處理器晶片)短缺，市場開始再次放緩。她說︰「在弱勢買家群體中，例如中小型企業，他們的消費需求依然疲弱。」



她又指出，智能手機也是導致電腦銷量下滑的原因。消費者在手機上花費的時間更多，曾經需要使用電腦的許多事情，無論是購物、電子郵件、網上銀行還是社交媒體，都可以在電話上輕鬆完成。數據顯示，2018年美國「黑色星期五」在線購物銷售額總計61億美元，其中手機佔21億美元。

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