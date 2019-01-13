2018年中國城鎮登記失業率為3.8%

內地傳媒報道，2018全年中國新增就業總數為1,361萬，按年增加10萬。而截至去年底，全國的城鎮登記失業率是3.8%，為近幾年來的新低。中國人力資源和社會保障部部長張紀南表示，就業職位總體上是供大於求。



他表示，今年1月1日起，「三年百萬青年見習計劃」已啟動，就業見習補貼範圍擴展至16至24歲的失業青年。他又指，有關部門會加快研究企業降低社保費率的實施方案，加大失業保險費的返還力度和幅度；並提高創業貸款額度，個人的貸款額度由10萬元人民幣(下同)提到15萬元，小微企業由200萬元提高到300萬元。



市場關注，中國經濟放緩及貿易戰等因素對就業市場的影響。據早前內地媒體報道，因為蘋果公司削減iPhone訂單，導致富士康等手機廠要減產裁員。員工亦無法像以往靠加班賺取更多收入，部分僅能領取二千多元人民幣的底薪；一些二線手機廠，如錘子科技、金立亦先後被傳因陷入財困而要裁員。另外，亦接連有外資廠商表示考慮把生產線遷出中國。

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