新盤部署︰大埔天鑽再加推162伙　折實平均呎價1.33萬元

中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽加推4號價單，共162伙。新價單提供16伙一房戶，49伙兩房戶，三房戶則有97伙。整批單位平均呎價16,381元，折實平均呎價13,350元。



該價單整批單位實用面積為373至775方呎，價單呎價15,121元至17,702元，買家最高可享18.5%的折扣優惠，折實呎價12,322元至14,427元。撇除景觀、樓層等因素，單位實際加幅約0.6%。



入場單位為第9座2樓F室，面積373方呎，價單售價564萬元，折實價459.66萬元；售價最貴為第18座9樓J室，面積775方呎，價單售價1,277.6萬元，折實1,037.4萬元。



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