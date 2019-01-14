古勝：金股吸引力勝油股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周中美貿易談判結束後冇重大消息公布，港股變咗得個悶字。恒指上周五升145點收報26,667點，國指升60點報10,454點，主板成交回落至887億元。



雖然全周計數恒指累升1,041點，但其實即市上升動力唔算大，都係裂口上升為主，而且資金主要都係押注喺騰訊(00700)身上。當然，升市就點都要有「理由」，例如市場話美元轉弱人仔轉強，有利中資股估值提升、中美貿戰談判冇壞消息、中央將推出有利汽車及家電企業之措施等。



古勝則認為，當中較實在的理由，乃是美股在市場預期聯儲局加息速度減慢下連升多日，使投資市場氣氛好轉。美元轉弱，商品市場及外幣自然有氣有力，日圓落到去108水平，美元兌人民幣則跌穿6.80關，紐約期油難得衝穿50美元後，亦唔肯回頭，上到去53美元水平，金價則伺機抽高，周內曾高見1,297美元。



不過，資金主要係「炒預期」，好似金價與油價近期都係升，但睇牌面就前者贏面較大。事關金價除受惠於美元回軟外，亦可因避險因素而推升；相反，環球經濟前景七國咁亂，試問仲有邊個國家可以承受高油價對企業及經濟所帶來的打擊！所以，從中線角度出發，金礦股的值博率比石油股大。



策略上，金價升但都唔係隻隻金礦股買得，好似招金礦業(01818)及紫金礦業(02899)股價走勢就唔多靚仔，前者早前升過一段要回氣，後者則擬增發A股，致股價乏力。反之，半新股山東黃金(01787)股價早前曾高見21.05元，之後略回至20天線約19.4元水平見支持，可先放入觀察名單，若股價能上破及企穩前高位，後市應可再上，失守20天線止賺/止蝕。



內房股受惠人仔回穩，近期氣氛已改善不少。加上數據顯示內地去年12月首套房平均利率近兩年來首次下跌，消息刺激內房股繼續硬淨，中國海外(00688)上周五升3%，華潤置地(01109)升1.9%，萬科企業(02202)升1.4%。



至於二線內房，升幅就更大，富力地產(02777)升4.5%，禹洲地產(01628)抽高6%。不過，考慮到內地經濟前景仍弱，即使樓市反彈，相信資金都係追有規模及質素較佳的內房為主，故只建議逢低吸納中海及潤地兩隻龍頭。



最後講講近日市場熱炒的5G概念，早前「重傷」的手機設備股都借勢反彈，手機孖寶瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)分別彈5%及2.6%。智能手機前景如何？大家睇睇蘋果公司及三星均已發盈警，近幾個月股價級級落已一葉知秋。既然連賣機都賣得唔好，試問做相關零件的公司又可以有幾好呢？

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