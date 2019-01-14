盧志威：投資最好都係動手不動口

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「專家點評」專欄表示，每逢年初，各大媒體都會邀請財經評論員、基金經理及投行分析師預測大市走勢和目標點數，往往會得出最多人估的範圍，亦會有嚴重偏差的案例。例如總有末日淡友，估大市或樓市會跌5成至7成。在筆者公司內，會戲稱前者為買大小，後者博圍骰，一年要跌5成的機會率，從歷史數據來說低於10%，無論是沽空股票、期指、Long Put，都是難以操作。



這種譁眾取寵、語不驚人誓不休的手法，在媒體操作上卻能以小博大。雖然往績低於10%，但根據大數法則，只要有100個末日博士，分開估足100年，至少有一兩個跑出。至於買圍骰得到的派彩，是由藉藉無名變成媒體紅人，就算之後看錯，都會有兩三年時間經常被訪問，自我感覺良好。



故此，若接受媒體或社交媒體分享的資訊，需要懂得「再分析」，理解背後的現象，這個世界很少有無緣無故的KOL，如果背後無利益，為興趣而做，多數是玩一陣就自動消失。



年初的分析，亦有一個特點，就是容易爆冷，多數不會正路地睇中。正如2017年末，大家仍沉醉在牛市熱潮之中，絕大部分人都估會再升，要估夠40,000點才博到報道。但一年過後，大家都知道預測是多麼不可信。



媒體或社交媒體炒作，往往只會聚焦在看中的幾段文字，正如每逢重大事故或意外，網上便會貼某某風水師在年初的運程書，已寫到從五行、流年、八字等推算出有意外啦。不過，若細讀全書，其實只是五十五十或模棱兩可，參考作用不高。



2019年恒指頭半個月的走勢，亦令不少分析跌眼鏡。筆者無意批評睇錯市，因為自己亦經常睇錯，只想講投資不是靠把口，或寫幾隻字分析，都是落場買賣，坐貨最實際。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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