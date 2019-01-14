陳汝銘：汽車經銷股快現催化劑

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，正通汽車(01728)是中國的領先4S經銷店集團，主要經銷豪華及超豪華品牌汽車。截至去年6月底止半年，集團淨利潤為7.1億元人民幣(下同)，按年增長37.8%，錄得收入187.7億元，增長20.1%，主因於期內汽車經銷網點增加、新車銷售穩健以及汽車金融收入快速增長。



期內，新車銷售收入為158.05億元，按年增19.6%，當中豪華及超豪華品牌汽車的收入為142.58億元，升21.2%，佔新車銷售收入9成；售後服務收入為22.58億元，升24.3%；金融服務業務所得利息及服務收入3.65億元，增長50.2%。



有見於中美在貿易談判方面取得進展，而且去年12月初中方亦取消今年前3個月向美國進口車的25%報復關稅，以及近日傳出發改委將制訂推出促進汽車消費的措施，相信短期對有關行業股份股價有刺激作用。建議可於4港元附近買入，目標4.5港元，跌穿3.8港元先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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