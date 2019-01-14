鑫濤：史上最長停擺　影響終將浮現

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，截至上周五，美國政府停擺已到了第21日，經已追上克林頓年代創下的最長停擺紀錄。目前停擺情況雖然仍未有解決迹象，但期間美股卻可以自去年聖誕節拆禮物日見底及大幅反彈，當中最具啟示作用的納指期貨，自當日的5,820點低位一度飆升至上周三的6,645點高位，累積有近15%升幅。



美股不跌反升，或與停擺其實已非新鮮事有關。自上世紀70年代中期以來曾經發生20次停擺，而市場近年亦已逐漸對停擺表現冷淡。根據LPL Financial Research統計，標指在上述的20次停擺中，平均只是微跌0.4%。換言之，平均而言停擺對標指幾乎全無影響。



在最近5次停擺期間，標指更錄得不跌反升的走勢。所以目前美股在停擺期間出現上升走勢其實是屬於正常表現。



不過，美股能錄得如此巨大升幅的真正原因，某程度上與聯儲局主席鮑威爾對美息的態度轉鴿有關。加上停擺勢令美國經濟轉差，令聯儲局可以名正言順暫停加息，所以令市場大戶有藉口趁機在市場一片看淡聲中來個大挾倉圖利。大量因停擺而繼續乘勝狙擊的美股大淡友慘被痛挾，至於那些近期才開始追沽者更已由賺變蝕。



這正正是熊市最難玩的地方，因市場往往會瞬間出現巨大升幅，令大量淡友感見財化水而心灰平倉，不少好友又以為跌市結束而重新入市建好倉。在好淡友一旦作出上述決定後，市況這時又會再次出現一浪低於一浪的熊市走勢。所以坊間有不少股市高手在確認熊市已來臨後，便會選擇清倉離場的策略。



然而，始終停擺與貿易戰一樣，肯定會成為困擾目前美股走勢的主要問題。加上在狂人總統特朗普主導下的停擺情況，更是難以預測。目前停擺時間勢破紀錄，而且按照目前情況來看很可能仍會持續下去一段長時間，因此對美股後市的影響肯定屬負面。



市場過去數周對停擺反應雖然因為挾倉而出現異常的大升，但隨着僵局繼續拖延下去，對美國經濟及消費情緒的負面影響只會漸擴大，配合大戶一旦正式完成挾倉圖利的行動後，小心本周美股隨時會掉頭重挫，隨後甚至把近日錄得的巨大升幅完全抹去。

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