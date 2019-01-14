黃國英：睇美元跌　匯市加碼

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，美股整體市況依然反覆偏好，股份則個別發展。恒指看來也是會繼續拉牛上樹的升勢，逐格向上移，請君入甕，吸引較多淡友進駐。自己股市短炒部分開始縮減注碼，值博率漸漸下降，加上密集作戰已經一段日子，人始終不是機器，狀態極之重要，趁短期有收穫，回一回氣凖備下一回合比較合適。



上周五比較特別的地方，是英鎊交叉盤拆倉，甚至拉動了美元直盤的走勢，幅度不算太大，但有可能是啟動初期。如果有興趣博英鎊，可以放一個200點止蝕盤去追，賠率應該高過1賠1。



不過，自己反而博其他貨幣，因為美元反彈，並非本身有走勢，純粹是淡靜市況中被交叉盤交易所影響，照計美息見頂的利淡情緖仍在，便把握機會趁反彈再沽過。



外匯市場正式是零和遊戲，技術含量必然更高。自己長期都有參與，多數是小注怡情，志在保持觸覺，但今次聯儲局轉向放鴿之後，便比較積極參與，希望睇中美元跌市，幫助追回去年的失地。由於外匯和股市息息相關，對比以前，是減少了股票的注碼，用這方面的倉位作為代替品。



分散出擊，理由是外匯考慮比較單純，至少不用理會個別公司的基本因素，而且接近全日無休，風險管理好做得多。最難的地方是留放，跌浪不可能是單程路，趨勢中必然有反覆，又不似股市可以透過換股加大值博率。



自己的做法是一定會保留一定倉位，另一部分就出出入入，上周五之所以有得加，便是多得之前有走過。這樣是不會贏到盡，但根本無人可以完美，能夠執行已經很好。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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